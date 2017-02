Hør ukas beste nye låter

Hver uke legger N&Ds musikkredaksjon til 10 nye låter i vår Best Akkurat Nå-liste på Spotify, og de 10 eldste forsvinner ut. Trykk på det lille kalendertegnet (desktop!) eller den lille trappa heeeelt øverst om du er på mobil, så kan du sortere det sånn at du får opp det vi har lagt inn sist først.

Under er litt om noen utvalgte utvalgte – flere i lista!

Den norske 19-åringen Jakob Ogawa fortsetter å imponere med mild falsett, behagelig gitarklimpring og melodier som tar overraskende vendinger underveis. Spiller på by:Larm neste uke!

Norsk rap trenger flere jenter, for ikke å snakke om kvinner. Over duse Will Smiths Summertime-vibber erklærer Miss Tati stolt «I am a woman!», og gir oss en perfekt blanding av chill og hardt.

Den 18 år gamle drammenseren spiller OGSÅ på By:Larm neste uke, og «Escape» med amerikanske Kyle Ennui (de møttes på Twitter!) er en fin låt å høre på til den tid. Kan minne litt om King Krule? Gjerne for oss.

Rett opp og ned-powerpop fra soloprosjektet til Vampire Weekends Chris Tomson.

«If it pleases you to see me struggle, then I will», synger argentiske Tei Shi lett over dramatiske orgeltoner på en uhyggelig og basstung ballade.

På den norske Wikipedia-siden deres står det fortsatt at Ralph Myerz and the Jack Herren Band «var» et elektronikaband. Det burde det ikke stå lenger. Bandet feirer 20-årsjubileum dette året, og «Midnight Madness» (innspilt i Abbey Road, GAMLINGER) feat. MRIA fra England markerer starten på en rekke utgivelser utover året som nok ender opp i et nytt album.