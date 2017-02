Hver uke legger N&Ds musikkredaksjon til 10 nye låter i vår Best Akkurat Nå-liste på Spotify, og de 10 eldste forsvinner ut. Trykk på det lille kalendertegnet (desktop!) eller den lille trappa heeeelt øverst om du er på mobil, så kan du sortere det sånn at du får opp det vi har lagt inn sist først.

Under er litt om noen utvalgte utvalgte – flere i lista!

Store P – Dypt

Store P har aldri vært fremmed for å bade, men nå har han tilsynelatende tatt dykkersertifikat og har siktet seg inn dybder ingen har vært siden D’Angelo og R. Kelly var der på 90-tallet.

Svømmebasseng – Blå planet

Svømmebasseng liker også å bade, men med sine duse pastellsynther og sin heeelt avslappede vokal trives de, som bandnavnet tilsier, best ved bassengkanten.

Sampha– Imcomplete Kisses

Sampha høres ut som det James Blake alltid har prøvd å høres ut som: En perfekt kombinasjon av soul og moderne elektronisk musikk. Etter å ha hjulpet Drake, Kanye West og Solange er hans eget debutalbum ute nå, og det skuffer ikke.

Sushi X Kobe – Tingen

Sushi X Kobe er strømmet av millioner på Spotify, bannet på P3 på grunn av “rapey” tekster, senere omfavnet av samme P3, senere skjelt ut på spalteplass i Natt&Dag, nå omfavnet på spalteplass i Natt&Dag. Elsk eller hat dem, lakserullen og biffen har kommet for å bli.

Farida – Next to Nothing

Snart er det by:larm i Oslo og Farida fra Toten skal vise oss alle hvem som er den kommende rnb-arvingen i Norge. Med popsensibilitet og drømmeflytende vibber tar Farida med oss inn i Nirvana hvor man oppløses og blir til intet, eller i hvert fall nesten.

Zara Larsson feat. Ty Dolla $ign – So Good

Zara Larsson er pur pop på en måte kun svenskene kan skilte seg med. Zara tjener visst penger som gress og har dermed råd til å leie inn den skamløse rnb-crooneren Ty Dolla $ign på et samarbeid. Etter at Ty velsignet Fifth Harmony på fjorårets monsterhit «Work From Home», har han tydelig funnet seg et crossover-landskap han kan tjene tilsvarende mye penger i. Låta er for øvrig nydelig.