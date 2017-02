Allsidige Magnus Bechmann er «Band of the Week» i Guardian OG anbefalt av Arild Rønsen

Hver uke spør N&D artister, band og plateselskap vi liker å høre på om hva de liker å høre på.

Hvem? Magnus Bechmann

Hvorfor? Treffer tilsynelatende SVÆRT BREDT med den nye EP-en «Loners Get Lonely Too».

Sweeeeet! Endelig noen som kan balansere såpass godt på den folkelig-elitistiske knivseggen at de kan bli «Band of the Week» i Guardian den ene uka og få rosende omtale på bloggen til den gamle musikkjournalistlegenden Arild Rønsen den andre.

Magnus Bechmann har nylig gitt ut EP-en kalt «Loners Get Lonely To0», og spiller denne helgen på Trondheim Calling. Her er hans favoritter for tiden!

Jodie Abacus – Halfway To Mexico

Dette har blitt låta jeg skulle ønske jeg skrev selv. Sykt merkelig, men sykt fett produsert, og det svinger som juling!

Jack Garrat – Breathe Life

Produksjonen og grooven i denne låta er jo sinnssykt bra. Innmari fin låt. Har sett et par live-klipp på YouTube, og det er noe av det feteste jeg har sett. Han gjør veldig mye greier på scenen.

No. 4 – Jeg har aldri sett elg

Er det noen som får til det å synge på norsk, så er det No. 4. En av de vakreste melodiene og tekstene jeg har hørt på en stund.PS: Jeg har sett elg. Anbefales.

Mikhael Paskalev – Witness

Denne har jeg venta lenge på. «What’s Life Without Losers» er en av de skivene jeg har hørt mest på, så det var digg at Paskalev kom tilbake med akkurat denne sinnssykt kule låta.

Jon Bap – Don’t Run Into The Dark So Quick

Chille-låt nr. 1 for tiden. Vanskelig å ikke bli rolig av den stemmen, ass.