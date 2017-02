Norsk lineær-TV er i krise: Hjelp, vi vil drive med humor!

TV2s Sommer mener at grunnen til dette kan være at det er vanskelig for kanalene å breake de nye, ukjente talentene uten litt hjelp fra de gamle ringrevene.

– Mitt beste råd er å alliere seg med ringrever i bransjen, både komikere og erfarne bakmenn og kvinner. Lytt til erfarne humorister!

Hva med de som ikke kjenner noen viktige folk i bransjen, da?

– Jeg mener ikke å si at man må kjenne noen for å bli noe. Det høres forresten veldig 80-talls ut. Jeg tror bare det ligger muligheter i å vise fram nye talenter innenfor kjente konsepter. Det er ikke slik at hver mann kan ha sitt talkshow, og det er ingen snarveier for ferske komikere til å få seg egne serier på lufta. Men hvis noen etablerte humorister har tro på deg og ditt talent, kan det hende du får gradvis mer spilletid.

Gjør ikke dette De Gode Idéene litt verdiløse?

– Gode idéer er vi alltid åpne for! Men den gode idéen må kunne bestå av noe mer enn forsikringen om at dette er en god idé. Vis oss noe! Gå ut og skyt et par scener eller lag en kameratest. Husk også at kanalen er en hund etter solid gjennomføringsevne og talent. Den gode idéen er ofte bare starten på noe. Det kan kicke i gang en utviklingsprosess, men det egentlig først her jobben begynner. Ingen vits å puste fornøyd ut etter å ha lagt siste hånd på PowerPoint-presentasjonen. Fortell oss hvorfor ideen din er et must-have, og sist, men ikke minst: Gi oss det vi ikke visste at vi ville ha.

Men hva med de unge komikerne? Hva synes de mangler i norsk humor? MAGNUS DEVOLD

Komiker og programleder kjent fra Ylvis, festprogrammer og en rekke humoristisk anlagte reiseprogrammer.

– Jeg synes at humorprogrammene på norsk TV prøver å bli bredere og bredere, kanskje fordi kanalene er (og må være) så opptatt av seertall. Savner at smale programmer får tid til å utvikle seg nok at folk skal oppdage og like dem. Nå blir det aller meste tatt av etter én sesong, og det gjør at de som lager programmene føler de må skrive vitser og sketsjer som må treffe absolutt alle, for å redde seertallene. Det er også sjeldent at humorprogrammene har funnet sin stemme, sin form og sitt uttrykk etter bare 2-3 episoder, det trengs som regel litt tid før det sitter, men den tiden er det ikke mange som får. Derfor er det mye som ikke rekker å bli ordentlig bra før det plutselig har blitt borte.

Det er også veldig synd at P3 nesten har sluttet med å lage humor. Den eneste kanalen som i år har gitt sjansen til unge, ferske norske TV-komikere er TV2 Humor. De hadde tre premierer i høst, det blir spennende å se hvor mange av dem som får en ny sesong.