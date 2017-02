I et fremtidig fascistisk Norge vil det være helt avgjørende å støtte opp om vinteridrett og skilandslag. Ammunisjonsprodusenten Nammo gir oss et frempek med en episk annonse for hopplandslaget, på trykk i VG 24. februar.

Kommunikasjonsansvarlig i Nammo, Sissel Solum, bekrefter at dette er en ekte annonse, laget av Scootr reklamebyrå på Gjøvik i samarbeide med fotograf Jens Haugen.

Nammo har lenge samarbeidet med hopplandslaget om aerodynamikk.

– Før sosongstart tar vi bilder av hopplandslaget, og jobber med budskap i forhold til bildene. Målet er at det skal ønske utøverne lykke til, sier Solum.

Er dere fornøyd med annonsen?

– For å si det sånn, i etterpåklokaskapetns tegn: vi laget en annonse der vi sier at «Sky is the limit», med utøverne som ser opp mot himmelen og en tilhørende tekst. Da de negative assosiasjoner kom opp i løpet av helgen har vi også reagert og dessverre ubevisst ikke sett assosiasjonen og ikke tenkt at det kunne vært negativt, sier Solum.

Nammo hadde en lignende annonse på trykk i VG 31. desember 2016:

Nammo skulle etter planen ha en ny annonsen på trykk, men det kommer nå ikke til å skje, ifølge kommunikasjonsansvarlig Sissel Solum.

I stedet kan vi se på disse annonsene