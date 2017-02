NATT&DAGs venner og bitre kuraterings-fiender i Radio Nova-programmet Nova Amor har satt sammen en liste med sine rap- og r&b-favoritter og samlet de i verdens enkleste format: En spilleliste. Se her for NATT&DAGs egen Spotify-liste med det beste akkurat nå (oppdateres jevnlig!), hør Nova Amor via Radio Nova fredag klokka 20.00, og se alle låtene i spillelista nederst i saken.

Gøte Strindler:

Ace Tee – Bist Du Down feat. Kwame

90-tallet lever, i Tyskland! Den låta her har blitt skrevet om, og hyllet, av alt ifra NPR til Kingsize.no, fra Fader til oss, og det er ikke så rart. Hun er fra Hamburg, hun lager musikk som Brandy og hun ser ut som Brandy også, på tysk! Einschalten, auskühlen, verblassen! Bist du down? Ja klar! Jetz!

Skinz – Er Derude

Åkey, aller først så er det veldig fint å høre noe nytt fra en artist som har vært borte en stund. Vi hørte Skinz først i 2014, som en yngling med guts nok til å oversette K Camp`s moderne klassiker «Money Baby» til den danske «Damer», velsigne ham for det. Så POFF ble han borte. Jaja, han er tilbake ihvertfall, sprekere enn noensinne, selv om denne gangen sliter han med damene tydeligvis. Disse damer mener at det finnes noen bedre enn Skinz der ude, «PHØ» sier Skinz og mener at der er veldig lite sannsynlig. + årets beste pause i en poplåt finner du her på rundt 2.35, garantert!

Major Lazer – Run Up feat. PARTYNEXTDOOR & Nicki Minaj

Alle vet at Diplo er en kødd. Men ey, Phil Spector sitter inne for drap, det er ingen som har sluttet å høre på «Be My Baby» for det (eller sluttet å se på Dirty Dancing for den saks skyld). Anyway; nå har Diplo og resten av gjengen, samt vår tids største låtskriver (kanskje) PARTYNEXTDOOR, samt en av de feteste rapperne i verden (egentlig) og pop-prinsesse Nicki (jeg eeeeeeellllsker Super Bass), ops der glemte jeg setningen min … Anyway de har laget noe til torsdagskvelden, fredagskvelden, lørdagskvelden eller bare når du trenger det, en dans på trikken! Og til dere som syns vi lener oss vel langt mot kvasi-eklektisk snobberi i den spalten her: HAH!

Even Skogen:

NewAgeMuzik – Nisho

Afrobeat/rnb-symbiosen lever videre inn i 2017, og gjengen i NewAgeMuzik mistenker jeg har fått seg ny manager eller plateselskap for å starte året sterkest mulig. Ny låt med tilhørende påkosta video ble sluppet samtidig etter lang tids teasing, og så rett ut på Spotify. Ja takk, mer av det fremover! Og låta er veldig fin også da :-)

Dae Dae – Dem Days

Først: Jeg elsker DJ Spinz! Så: Dae Dae var en av 2016s hyggeligste overaskelser! Her har de to slått hodene sammen og kokt i hop en litt sentimental, men veldig fin låt. Dae Dae tar en side (og linje)fra boka til Biggie og tenker tilbake til tiden før han hadde penger og fans, og den syngende flowen hans, assistert av Spinz’ melankolske piano-loop, drar oss deilig og selviskkert gjennom et av hiphopens mest klassiske temaer. Er det spesielt nyskapende? Nei, men i disse Culture-tider, er det også deilig å ha noen rappere man skjønner hva sier!

Eli Melby:

Guleed – Kom Se feat. Ozzy

SVERIGE! Gøte Strindler har lenge preket Sveriges gode budskap, og nå slenger jeg meg på. Landet bobler over av melodisk rapmusikk, afrobeats og rnb. Guleed fra Malmø rapper og synger over en produksjon med truende synth og bass som kunne referere til det som skjer i England for tiden: den gode blandingen de bedriver av engelsk gaterap og melodisk trapmusikk fra Atlanta. Det er melodi i rappen over fet bass, akkurat som vi liker det. <3

Kehlani – Everything is Yours

Vi har alle bedt for Kehlani det siste året. Det er en himmelsendt gave av et debutalbum med 18 spor skulle komme ut under ett år etter den tøffe perioden artisten hadde i fjor. Det nye albumet, SweetSexySavage, dekker hele RnB-flaten: Man kan høre referanser til 90-tallets Brandy og Aaliyah, en musikalsk tradisjon hun selv har sagt hun holder høyt. I tillegg til old school produksjoner signert den faste produsenten hennes, Jahaan Sweet, finnes det noe for enhver smak, dubstep-drops og timbalandtrommer. Men det er først og fremst Kehlani som skinner her.

Hvert spor er signert låtskriveren Kehlani Parrish, som leverer tekster som rører ethvert hjerte (Nobelprisen i litteratur 2017 do you hear me?), hvor det personlige har en selvfølgelig plass i sentrum. La SweetSexySavage markere den offisielle (vi som vet vet at 21-åringen allerede har vært der i mange år) starten på en lang karriere og en ny RnB-kulturkanon.

Migos – Get Right Witcha

«For all the fuckboys that doubted the Migos, you played yourself», melder DJ Khaled i åpningen på Culture, enda et debutalbum som egentlig ikke er et debutalbum-album vi ble velsignet med nå i slutten av januar. Hvem sa at januar og vinter i Norge suger? Ikke vi som har hørt på Migos for å varme oss, iallefall. Aldri har klubben vært så god og svett som den har vært i disse Bad and Boujee-tider. Skulle nesten tro vi var i Lagos. Vi har levd i en slags metaekstravirkelighet i vente på Culture. Og nå er det her. Er albumet et bidrag til kulturen, eller er det kulturen? Jeg heller mot det siste, for ingen artister har definert det estetiske i verden vi lever i som Quavo, Takeoff og Offset. Det beste med det hele: de er også fullt klar over det selv. Culture er et dokument over vår tid som gir oss et innblikk i Northside, Atlanta, Georgia, USA. Rapflow, stil, fashion, produksjon, dabben, based livsstil -> Ny kulturkanon -> takk Migos.

Kristoffer Jakobsen:

Pnb Rock – There She Go feat. YFN Lucci

Det hadde ikke gått en uke av 2017 en gang før en av artistene vi har trodd og håpet skulle gi ut et deilig album gjorde nettopp dette. I en verden som syder av hat, er det godt å ha Pnb som syder av det motsatte. Det kan vi hippiene i Nova Amor stå inne for og hver gang du spiller den låta her (og albumet for øvrig), blir du garantert den gladeste personen i enhver situasjon du måtte befinne deg i.

Spændt op Squad – Trappestjerne feat. Onge $ushimane

Dansker og nordmenn er riktig så gode venner om dagen, danskene studerer iherdig norsk slang fra Skam, og nordmenn kaster seg på danske låter som handler om alt og ingenting. Onge $ushimane fra $ushi x Kobe figurerer her sammen med danske Spændt Op Squad i en gladlåt om å være en trappestjerne, som kan være en hentydning til å selge dop, eller bare å være sykt kule. Spændt Op Squad glir videre på «dumrap»-bølgen i Danmark som er en lite høytidelig og ekstremt våsete subsjanger bestående av danske skøyere med navn som «Young Bong» og «Young Coke».