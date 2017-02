Podcast om rus tar denne gangen for seg den medisinske siden av rusdebatten, nylig aktualisert av lege og skuespiller Anders Danielsen Lie som i et «essay» i Aftenposten gikk ut mot det han kaller «den rusliberale skravleklassen».

Danielsen Lie vil ikke «ha et samfunn der datteren min tar amfetamin for å få en sekser på eksamen» – noe som også aktualiseres i Du er henta!-aktuelle Emma Clares nye NRK-serie «Innafor» – og mente at «publiseringen av rusliberale tekster i norske aviser [har] sprengt alle rekorder».

Midt i blinken for den rusliberale skraveklassens fremste (og eneste) norske podcast, med andre ord.

LES OGSÅ: Visst faen vil jeg ha et samfunn som der mentale plager behandles med rus

Hva er forskjellen på rusmidler og legemidler? Hva kjennetegner legenes standpunkt i rusdebatten? Driver noen en kampanje for å gjøre visse rusmidler «stuereine»?