Hver uke spør N&D artister, band og plateselskap vi liker å høre på om hva de liker å høre på.

Hvem? Silver Lining

Hvorfor? Slipper EP-en I’ll Be Waiting for You (In the Grey) på Kampen Bistro på torsdag.

Stine Andreassen, Bjørnar Ekse Brandseth, Live Miranda Solberg og Halvor Falck Johansen er for noen kjent bandene The Northern Belle og Rattlers. På torsdag slipper de EP-en I’ll Be Waiting for You (In the Grey) som bandet Silver Lining, som beveger seg i den ofte oversette sjangeren folk/americana.

N&D spurte om de kunne bidra med noen musikalske innspill for å gjøre sjangeren litt mer kjent.

Stine:

Darling West – «Dover»

Her snakker vi høy gåsehudfaktor. Låten oser av kjærlighet til sjangeren med et nydelig samspill og en vakker og skjør vokal på toppen. Et must på enhver søndag. Eller hver dag for den saks skyld! Smakfull americana på sitt beste!

Kacy & Clayton – «Strange Country»

Fjorårets beste plate og ikke minst låt! Clayton spiller fletta av de fleste. For et driv! Stemmen til Kacy er sukkertøy for sjela. Sandy Denny og Shirley Collins møter Gillian Welch, Joni Mitchell og diverse andre «Ladies of Laurel Canyon».

Halvor:

Torgeir Waldemar: – «No Offending Borders»

En skive proppfull av fete låter! Et godt eksempel er «Sylvia (Southern People)», en deilig produsert Neil Young-esquete råkkelåt med catchy hooks fra skitne gitarer, som plasserer seg smakfullt inn i tradisjonen med et moderne og personlig preg.

Aaron Lee Tasjan – «Little Movies»

Sykt deilig, stor produksjon, jeg får inn noen ganske kraftige Traveling Wilburys og Roy Orbison-vibber her. Samtidig henger de geniale tekstlinjene som perler på en snor.

Live:

The Secret Sound of Dreamwalkers – «Beautiful Blue»

Jeg er hodestups forelska i stemmen til Kristine Marie Aasvang. Dette er mørk og melankolsk folk med vakre tekster og fengslende melodier, treffer meg overalt. Det kommer snart album fra denne gjengen, kan ikke bli annet enn sinnsykt rått. Denne videoen er også deilig og absurd: