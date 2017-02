Spilleliste: Nye låter fra Lars Vaular x Myra, Bloody Beach, Sondre Lerche, DRØM +++

Hver uke legger N&Ds musikkredaksjon til 10 nye låter i vår Best Akkurat Nå-liste på Spotify, og de 10 eldste forsvinner ut. Trykk på det lille kalendertegnet (desktop!) eller den lille trappa heeeelt øverst om du er på mobil, så kan du sortere det sånn at du får opp det vi har lagt inn sist først.

Under er litt om noen utvalgte utvalgte – flere i lista!

Lars Vaular x Myra – Ventet på deg

Dette har vi ventet på! Myra ble videointervjuet av oss i starten av januar, og har siden det spilt på både NATT&DAGs Årets beste fest på Stratos og visningen av Girls vi hadde på Rockefeller, og Lars Vaular ble så grundig henta i første episode av sesong to av Du er henta! OG låta er bra, så dette passet oss YPPERLIG.

Pow Pow – Witness (Paskalev-remix)

Oslobandet Pow Pow remixer comeback-låta til Paskalev. Den er nesten like bra som den syv og et halvt minutt lange musikkvideoen som ble laget til låta.

Se også: Kjartan Lauritzen guider deg gjennom hjemstedet sitt

Prince –Love 2 The 9’s

Spotify har endelig åpnet opp for Prince-låter (eller, de som styrer med dødsboet etter Prince har sett platesalget gå ned igjen, og vil tjene noen penger?), og med et sånt storslipp er det naturlig at det både er utrolig gode låter og mindre gode låter. Denne oversette perlen har litt av begge deler (blant annet Prince-rapping), og er en fin pekepinn på hvor mye Prince det går an å finne på Spotify nå.

Bloody Beach – You’ll be fine, sister

Vi har kalt de «det bergensbaserte guttebandet Bloody Beach» tidligere, men det skal vi ikke kalle de igjen siden de har blitt såpass gamle at man nå kan si at det sto bak introlåta til nå nedlagte Lydverket på NRK. Uansett, låta er fin, så da kan det være det samme.

Thundercat m/ Michael McDonald + Kenny Loggins – Show You the Way

Apropos en blanding av litt eldre ting og rykende ferske ting: Ta med deg denne inn helgen.

Flere låter – både norske og utenlandske– i lista!