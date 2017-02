Hver uke legger N&Ds musikkredaksjon til 10 nye låter i vår Best Akkurat Nå-liste på Spotify, og de 10 eldste forsvinner ut. Trykk på det lille kalendertegnet (desktop!) eller den lille trappa heeeelt øverst om du er på mobil, så kan du sortere det sånn at du får opp det vi har lagt inn sist først.

Under er litt om noen utvalgte utvalgte – flere i lista!



Unge Ferrari – Ashanti

Fint å se at Unge Ferrari «trenger en Ashanti», og med det hyller den største av alle r&b-sidekicks i rap-historien – men er ikke dette en diss av Tomine Harket? Stemningen var i hvert fall bra da vi videointervjuet de.

Dirty Projectors feat. D∆WN – Cool Your Heart

Dirty Projectors fortsetter å høres ut som noe helt annet enn seg selv på helt nye måter, med den fjerde strålende forsmaken på det nå ufattelig etterlengtede åttende studioalbumet sitt. Den dansbare «Cool Your Heart» er kanskje den beste hittil, med hjelp fra både Dawn Richard og Solange.

Sigrid – Don’t Kill My Vibe

Internasjonalt tilsnitt på den nye låta til Sigrid. Tidligere hadde hun etternavnet Raabe, men det har hun tilsynelatende byttet mot bedre låter og bedre produksjon.

Se også: Kjartan Lauritzen guider deg gjennom hjemstedet sitt

Amber Arcade – It Changes

Ukas beste rockelåt fra en nederlandsk folkerettsjurist som er ekspert på krigsforbrytelser og jobber i FN.

Hvitmalt Gjerde – Utenfor

Hvitmalt Gjerde har vært borte en god stund, men det har visstnok være på grunn av «stort fokus i øvingslokalet», så det lover jo bra. Det gjør også den nye singelen deres. INNAFOR.

Khalid – Shot Down

«You got me shot down by love» synger Khalid på denne nydelige balladen. Er det tilfeldig at stemmen hans også høres rar ut på samme måte som 50 Cent etter at han ble skutt i munnen?

Mac DeMarco – My Old Man

En fin forsmak på det nye albumet som kommer i mai. Og til sommeren kommer Mac til Øya!