Hvis det er som Jean-Luc Godard sier, at filmen er død, så er strømmetjenesten FilmStruck et slags himmelen på jord for de cinefile.

FilmStruck er et ambisiøst tilbud til filmelskere, eller folk som ønsker å bli mer dannet innen film. Katalogen deres består ev et eklektisk utvalg, med alt fra de filmhistoriske mesterverkene, til hard-to-get kuriositeter, kultklassikere og indie-perler.

Tjenesten springer ut av et samarbeid mellom filmkanalen Turner Classic Movies og det særdeles respekterte distribusjonsselskapet Criterion Collection, som renoverer klassikere fra de originale råteipene: Scanner, mastrer og til og med klipper på nytt, på hundredelen sånn det ble gjort i den opprinnelige utgaven.

FilmStruck er oversiktlig og pedagogisk lagt opp, delt inn i ulike filmserier og sjangere slik at du ikke trenger å råtne i jakten på en ny tittel å se – som tilfellet ofte kan være med Netflix.

I skrivende stund byr tjenesten på i overkant av 70 serier og retrospektiv med utgangspunkt i ulike regissører, skuespillere og filmfotografer, deriblant Agnès Vardas essayistiske og eksperimentelle filmer, Terry Gilliams surrealistiske eventyr, verker av enigmatiske Guy Maddin, filmer med Hideko Takamine – en av Japans mest anerkjente skuespillere, samt en serie viet filmer som foregår på sirkus.

Alt i alt rommer katalogen omlag 1200 titler, hvorav rundt 800 av disse kommer fra Criterion Collections eminente utvalg.

På tross av Netflix’ langt på vei råtne utvalg, er det bare å stikke fingeren i jorda og innse at vi kommer til å bli ved med å konsumere junk. I så måte kan FilmStruck fungere som den ultimate treningsøkten man oppsøker etter at Captain America og resten av The Avengers har hamret ut nok hjerneceller og en begynner å bli mett på Stranger Things’ motstandsløse 80-talls nostalgi.

Ikke dermed sagt at du ikke kan lolle på FilmStruck, her om dagen fant vi ut at de også har alle episodene av John Luries geniale køddeintervjuserie Fishing With John, et slags Du er henta!, men med fisking.

FilmStruck tilbyr tre mulige abonnementer: en grunnpakke til omlag 70 kroner, grunnpakken og tilgang til Criterion Collection-utvalget til i underkant av hundrelappen og en ettårspakke med grunnpakken og Criterion Collection-utvalget til omlag 850 kroner (anbefales!).

Den eneste nedturen er at tjenesten kun er tilgjengelig i Trump-land, og at du derfor blir nødt til å befinne deg i USA på en eller annen måte. Men det klarer du sikkert å finne ut av, du som med stor, statistisk sannsynlighet er mellom 18 og 40 år gammel!

Hvis Netflix og Hulu er strømmetjenestenes svar på kebabsjapper, tilsvarer FilmStruck Maaemo – en strømmetjeneste med et kulinarisk utvalg for filmelskerne og de som ønsker å bli det. ​