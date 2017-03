YES! by:Larm er igang, og enten du liker rock eller annen musikk kan du få din dose lekne rytmer i løpet av helgen. Hvis du er i Oslo. Og har penger til billett. Og ikke skusler bort tiden på andre ting.

Uansett, vi har oppdatert ukas spilleliste med låter som ikke er stedsspesifikke, som er helt gratis og som er u-skuslbare! Vel bekomme.

Hver uke legger N&Ds musikkredaksjon til 10 nye låter i vår Best Akkurat Nå-liste på Spotify, og de 10 eldste forsvinner ut. Trykk på det lille kalendertegnet (desktop!) eller den lille trappa heeeelt øverst om du er på mobil, så kan du sortere det sånn at du får opp det vi har lagt inn sist først.

Under er litt om noen utvalgte utvalgte – flere i lista!

En allerede god låt blir syv ganger bedre i Anna Of The North-remixen.

Mike Will Made it er superprodusenten som blant annet har løftet Rae Sremmurd til stjernestatus, og på sitt beste er han blant de aller beste. Gjestene han tusker med seg er også et tydelig vitnesbyrd på hvor stor Mike er. Mangler bare Gucci Mane på denne.

Det er få produsenter i Norge som er bedre enn Kvamkollektivet, og det ubeskrevede bladet Yung Smul glir nydelig inn sammen med Kvam-gjengen. Yung Smul stammer fra Horten, og soundet er slettes ikke så ulikt Makko Makeba og Larsivelis. Et par til artister nå, så har vi et definert Horten-sound.

Mwuana skulle egentlig spille konsert under by:larm i fjor, men ble værende på hotellet på grunn av sår hals, eller noe i den duren. Mwuana er en av de mest konsekvente artistene i skandinavia om dagen, alt han tar i ser ut til å bli gull, og vi gleder oss i bøtter og spann til en fullengder av den melankolske svensken. Vi ønsker han også god bedring på etterskudd!

Debutalbumet til Diet Cig (fantastisk bandavn!) Swear I’m Good At This (ok albumnavn!) kommer 7. april, og den første oppløftende singelen heter «Barf day» (TITTEL!). Utgis på Frenchkiss Records (YES). Gratulerer med den internasjonale barf-dagen, folkens.

Den nye låta fra bergensbandet Living startet visstnok som et forsøk på å covre Lens gamle 90-tallshit «Steal my sunshine», men endte opp i noe helt annet og noe mye finere.