BILDESERIE: Sveriges kjedeligste konsulentsko

Svenske tilstander!

Vi er usikre på om begrepet «konsulentsko» har kommet «over dammen» fra «søta bror», men i Sverige gjør i hvert fall en anonym Instagram-konto stor suksess med å poste bilder av den særegne skotypen. Vi er egentlig også litt usikre på hva en «konsulent» gjør/er, så vi googlet. Det viser seg at:

«Konsulent er en svært bred stillingsbetegnelse, og yrkesbetegnelsen er ikke beskyttet. Det finnes to hovedtyper konsulenter: ansatte i konsulentfirmaer eller selvstendig næringsdrivende som tilbyr sine tjenester til bedrifter, og leies inn for å bidra på et spesielt felt gjerne i en begrenset tidsperiode.»

Like vagt, slapt og uinspirert som skotøyet de bærer, altså.

Mayday, mayday! Kraftig slagsida på pepparkaksdegarna under flygning till San Fransisco. A post shared by @konsultdojan on Mar 19, 2017 at 2:49am PDT

Glider runt i plattfiskarna såhär i kvällssolen. A post shared by @konsultdojan on Mar 17, 2017 at 12:41pm PDT

Inte ens en europeisk röding som innersula kan råda bot på det här blanka silikondoftande plastlädret A post shared by @konsultdojan on Jan 24, 2017 at 1:51am PST

A post shared by @konsultdojan on Dec 24, 2016 at 4:09am PST

Anders markerar tydligt att väskan är hans genom att ställa den bakom sig, vaktade av konsultskornas svar på Katla. Leif har en mer genomtänkt strategi. Ett par bespoke jeans med en dummy hårddisk fastsydd på knät avleder all typ av uppmärksamhet från den ovärdeliga PC’n som döljer sig i väskan. Två spännande och helt olika taktiker att skydda sig i kollektivtrafiken. A post shared by @konsultdojan on Nov 21, 2016 at 9:10am PST

Äntligen! Kavalleriet har anlänt med sina fruktade lansar. A post shared by @konsultdojan on Oct 27, 2016 at 6:05am PDT

Äntligen fredag, dags att lufta frallorna. Golden Hits nästa! A post shared by @konsultdojan on Oct 14, 2016 at 1:29pm PDT

Se flere konsulentsko på @konsultdojan.