Hver uke spør N&D artister, band og plateselskap vi liker å høre på om hva de liker å høre på.

Hvem? Billie Van

Hvorfor? Er tilbake med singelen «I’m Totally Fine With It»

Billie Van! Tilbake igjen, med «I’m Totally Fine With It», produsert av Jonas Alaska og Mikhael Paskalev, om bitterhet, svik og oppbrudd (men ikke om Alaska, som hun har blitt forlovet med siden sist).

Under låta fikk vi Van til å liste opp sine favorittlåter, så kan du lage deg en liten liste og ta den med inn i helgen.

Paul McCartney – Arrow Through Me

Jeg har egentlig vært skikkelig dårlig til å finne og utforske ny musikk de siste årene. Egentlig siden jeg begynte på den andre plata mi. Men det deilige ved å alltid søke inspirasjon i gamle flammer, er at de ofte har laget helt sykt mye plater. Paul McCartneys låt «Arrow through me» oppdaget jeg (heldigvis) nå i høst. En slags herlig rnb-sak hvor hele låta føles som et langt refreng. Også synger han så fint her..!

Rihanna – Kiss It Better

Synes Rihanna lager utrolig mye bra og jeg har hørt masse på siste skiva hennes. «Kiss it Better» liker jeg så godt fordi den har det elgitar-riffet som tema, og det synes jeg er utrolig gøy blandt all subbass og vokal-overdubs og refreng hvor folk bare synger litt for kraftig «ooooaaaahhhh aaaah ahhh» i stedet for å braine ut en god tekst. Og så er det «Needed me» som jeg har sunget mye på, rett og slett fordi jeg har måtte øve mye på vokal i forbindelse med denne plata. Jeg har skrevet låter som er altfor krevende å synge så jeg har øvd til Rihanna med en slags blanding av avslapningsøvelser og «Needed me».

R. Kelly – Ignition

I august solgte jeg leiligheten min i Køben, en by jeg har bodd i i 12 år. Det var rart og fint og trist, og for tiden tenker jeg mye på danskene mine som danset rundt til R. Kelly. «Ignition» er en catchy og sinnsykt rar låt, synes jeg, men som jeg elsker fordi jeg har gode minner med den. Ser bare for meg masse flotte dansker som danser mega hot og synger utrolig dansk-engelsk <3

Whitney – Polly

Noe nytt har jeg fått med meg, da. Oppdaget Whitney for bare noen måneder siden. Deilig å høre et band som ikke er så synth-orienterte. Det er litt overload av det fortiden synes jeg. Her er det bare masse bra melodier og et ærlig uttrykk, hvis man kan si noe så dølt. Haha!

Kimbra/Jaga Jazzist/Young Dreams – Relative Peace-Oban rework

Dødsbra catchy greier. Utrolig bra combo med de tre! Apropos avslapningsøvelser – dette er låta jeg setter på etter joggetur når jeg puster ut og strekker ut og tenker at jeg bør danse mer og nyte at jeg har den jobben jeg har.