Hvorfor blander ikke by:Larm rock og metal sammen med resten?

Under fjorårets by:Larm gikk diskusjonen høylytt: Hvor blir det av rocken? De siste årene hadde det knapt vært en gitar å se på en by:Larm-scene, langt mindre en fuzzpedal modifisert til å kunne skrus til nivå 11. Noen, som by:Larm-sjef Joakim Haugland, mente rocken kunne takke seg selv, ved å være dårlig og irrelevant, mens andre beskyldte by:Larm for å drive med aktiv dødshjelp.

Så hva gjør de i år? De lanserer by:Larm black, en ny del av festivalen som skal avholdes på egne scener på Vulkan Arena. På by:Larms nettsider står det at by:Larm black «er for alle artister som kjører fuzzpedalen et sted mellom nivå 6 og 11» og for folk som «har, har hatt, eller skulle ønske de hadde en massiv headbange-vennlig-hårmanke». Jikes!

Dette høres jo VELDIG rockete ut, by:Larm black-sjef Erlend Gjerde. Aller først, hvorfor valgte dere å kalle det by:Larm black?

– Vi følte vel at det var betegnende på det vi ønsker å skape. Vi håper med by:Larm black å legge til rette for at artister, publikum og bransje knyttet til de mørkere sjangrene skal få en arena der man kan dyrke musikken vi elsker.​

Hvorfor ikke blande rock og metal sammen med resten av programmet?

– Først og fremst fordi det er mange publikummere som er spesielt interessert i rock og metal. De har ikke nødvendigvis så mye interesse av å se så mye annet på programmet. Ved å samle alt på ett brett tror vi også at vi kan få en veldig god og konsentrert festival for bransjen. Vi prøver å skape en arena der nordisk rock- og metalbransje kan møte ikke bare hverandre, men også en større delegasjon internasjonale bransjetopper som kommer for å se hva som rører seg i den norske scenen.

«Alle i sort avdeling er velkommen», sier du på by:Larms nettsider, men gjør dere ikke artistene en bjørnetjeneste ved å bare la dem spille for «menigheten»?

– Den uttalelsen var nok ment på bransjen. Vi håper alle som driver med rock og metal, det være seg festivaler, bookingbyråer, agenter, merchandise-selskap og plateselskap vil komme og ta del i festivalen og seminarprogrammet. Når det gjelder publikum er absolutt alle velkomne og vi håper mange tar turen inn fra de andre scenene for å sjekke ut et eller flere av bandene på by:Larm black!

Dere har booket flere av deres «egne» band. Av de sju første annonserte bandene er fire av dem signert på selskaper dere som booker driver.

– Det ville vært veldig vanskelig å komme utenom artister vi selv er involvert i om vi skulle satt sammen et relevant program. Det ville heller ikke vært rettferdig om artister som jobber med oss i by:Larm black skulle ha noen dårligere forutsetninger for å komme med. Vi har prøvd å sette sammen et program som speiler det som skjer i scenen, med aktuelle artister, kommende talent og noen mer etablerte topper som fortjener enda mer eksponering.

Du nevner Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon og Volbeat som eksempler på band som virkelig har fått det til. Er det virkelig den type band dere ønsker å avle frem med by:Larm black?

– Dette er jo tre vidt forskjellige band som alle representerer sin egen del av rock og metal-scenen. Men om vi hadde fått frem noen nye yngre band som etter hvert hadde vokst seg til denne størrelsen så hadde det vært utrolig gøy, og veldig bra for alle som er involvert med rock og metal i Norge. Vi trenger noen nye lokomotiv som kan dra med seg flere opp og frem, uavhengig av hvilken type rock eller metal de hadde vært basert i.

Så hvilket norsk band fortjener å bli det nye Volbeat?

– Det er ikke godt å si, men kanskje The Dogs? De jobber knallhardt! De gir ut en skive i året, turnerer massivt og har ekstremt publikumstekke også utenfor det vanlige rock- og metalsegmentet.

Kan du prøve å spå «rockeåret 2017»?

– Jeg tror vi er tidlig i fase der rocken begynner å komme mer tilbake i mainstream og forhåpentligvis begynner vi å se noen tydelige tegn på det i løpet av året. Jeg tror vi får se noen rockelåter som sprenger seg ut av sjangeren og når et bredere publikum. Av norske rockeband tror jeg The Dogs etablerer seg som det neste store rockebandet. Fight The Fight tror jeg er et debutband som setter seg. De er playlistet på P3 og streamer veldig bra allerede. Jeg tror Blood Command gjør et comeback, og at Ondt Blod leverer en knallskive. Det samme gjør Carnival Kids. I metal tipper jeg Nidingr, Aura Noir, Satyricon, In Vain og Dimmu Borgir alle leverer album som setter sitt preg på 2017.

by:Larm og by:Larm Black holdes i Oslo 2. – 4. mars.​