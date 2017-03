NATT&DAG inviterer i samarbeid med Selmer Media til førpremiere på Ben Wheatleys skyte-bonanza Free Fire, hvor to kriminelle gjenger møtes i et forlatt lagerhus i Boston i 1978 for å kjøpe våpen, og det – naturlig nok – oppstår forviklinger og skuddvekslinger i et spill for å overleve.

Variety mener Free Fire «…[c]rosses the irreverent cheekiness of Quentin Tarantino’s «Reservoir Dogs» with the ruthless spirit of 1970s B-movies, in which audiences hoped for a few minutes of what «Free Fire» sustains for the better part of 90 minutes».

Vi lever jo for irreverent cheekiness og ruthless spirit, så dette blir bra.

Dørene åpner 19:00 og det er som vanlig førstemann til mølla. 18 i døra!