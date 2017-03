Gjestelista: De beste rap- og r&b-låtene fra februar

Dab er dobbelt relevant for Nova Amor, Radio Novas beste r&b-program

Hvis du ikke skjønner hva vi mener med det er du enten ikke radio-interessert nok eller oppdatert på urbane dansesteg, men vi hjelper til: DAB er det nye kringkastingssystemet for radio i Norge og dabbing er – ifølge Wikipedia – «en dansebevegelse hvor man gjentatte ganger dypper hodet i armkroken som om man skulle nyse».

Kult!

Dab til side (eller eventuelt ned i armkroken): NATT&DAGs venner og bitre kuraterings-fiender i Radio Nova-programmet Nova Amor har satt sammen en liste med sine rap- og r&b-favoritter fra februar og samlet de i verdens enkleste format: En spilleliste. Hør Nova Amor via Radio Nova fredag klokka 20.00, og se alle låtene i spillelista nederst i saken.

Eli:

1-O.A.K. – Lost & Found

1 OAK er en nattklubb Kylie Jenner går på av og til i LA. 1-O.A.K. er en låtskriver og produsent (sist sett på album fra Kamaiyah og P-Lo) fra Oakland. Noen ganger sparer han det beste til seg selv og slipper låter som soloartist (eksempler her og her). Han har spart på mange av dem i det siste og gir oss snart albumet Riding In Cars With Girls, hvor Lost & Found er første singel. Han defineres som en Bay Area-crooner, altså noen som synger ektefølt om kjærlighet over Bay Area-slaps og synth. At det funker både på fest og hjemme er dermed ingen overraskelse. Personlig syns jeg sanger som handler om «meeting a girl after what felt like a century of being alone. I guess I was just high on the feeling of excitement of being in love again», passer best når man vil være glad og lykkelig med høretelefoner på t-banen på vei til skolen.

Omarion – Distance

Omarion er en ringrev som har vært i rnb-gamet i over 15 år. Når Chris Brown blir for problematisk er det deilig å søke tilflukt i tobarnspappa Omarions armer. Han er en allsidig sanger (og danser!) som flyter like godt over produksjoner av Neptunes som DJ Mustard. Nå har han hoppet på dancehall-toget og lager en låt som handler om at det er for mye distance mellom kroppene til han og hans utkårede. I musikkvideoen danser han rundt på Sør-Afrikas sletter, og tar oss rett tilbake til Eddy Murphys Coming to America-Afrika. Reasons, hans 5. studioalbum kommer straks. Ryktene sier at Kehlani er med på et spor, så det er bare å følge med.

Gøte

AMR, Cherrie, Keya – Vi Två

Alright, tre navn, en sykt fin låt. Denne ble sluppet på Valentines Day <3, passende! Selv om den egentlig dukket opp i en LIVE-versjon i september, og for en LIVE-versjon!! Og siden den eeeegentlig dukket opp i september så puttet vi den på «Best of Skandinavia 2016»-mixen vi laget i fjor. Cherrie bare flyter rundt og vinner priser, spiller på store scener og er dronning. Takk Cherrie! Amr bare flyter rundt og produserer megabra musikk og lager bra spillelister på spotify (sett på shuffle :) ). Takk Amr! Og Keya vet jeg ikke så mye om, men vi følger med nå. Enjoy!

Parham – Allting med dig

Vi må ha med oss det fineste som kommer ut av Göteborg også! Svensk presse har av en eller annen merkelig grunn et vanvittig behov for å kalle Parham «Sveriges Frank Ocean», som jo sikkert er veldig hyggelig, men ikke så treffende. Men men…det de prøver å si er kanskje at Parham flyter som silke. Parham smelter, og har en teft for hook som de færreste. Parham vil gjøre alt med denne veldig veldig heldige dama. Parham vil til og med dra på IKEA med deg *sukk*

Stormzy – Cigarettes & Cush (feat. Kehlani)

Det ble til slutt en sinnsykt koselig liste det her: Varme fra Omarion og Maleek, sjel fra Syd og Cherrie, forelskelse fra 1-O.A.K. og Parham, rap-snacks fra Migos og noe godt og blandet fra (av alle) Calvin. Det er selvfølgelig bare Future som er dyster, typisk Future. MEN det er cuffin` season 100% nå, og her kommer den voksne kjærlighetslåta. Den «fast TV-serie-kveld», den «fotmassasje og fisk-til-middag minst 2 ganger i uka», den “gode venner SAMT kjærester», etc., etc. blandet med litt milde rusmidler. Det her er det smootheste greia siden Donnie Trumpets «Surf», ja egentlig alt med Chance the Rapper. Stormzy er en søtnos, Lilly Allen synger refrenget og alle vil være samboeren til Kehlani. Ekte kjærlighet, litt saksofon, «vi driter i det da, blir hjemme i kveld». Dessverre går det ikke så bra til slutt her….no more cush.

Even

Maleek Berry – 4 Me

I min naive stille sinn tenkte jeg kanskje at afrobeat-bølgen kom til å dabbe rolig ut i 2017, og at Drake kom til å låne en eller annen annen sound som ville ta over. For å gni inn at jeg opplagt tok veldig feil, så har Maleek Berry laget min nye yndlingslåt. Han er innom alle tenkelige klisjéer rundt både kjærlighet og dansing man rekker å komme igjennom på vel tre min, og det er bare så syyyyykt koselig og deilig. Som om du plutselig fikk sommerferie og ble forelska på samme tid.

Migos – Dab of Ranch

Migos har laget låt om potetgull med dip. Eller Rap Snacks with a dab of ranch. Starta egentlig som et lol opptak av migos som kødda rundt mens de lagde en improvisert 10 sekunders rap, men så har Spotify gått inn og fått dem til å lage en hel låt og sluppet den som en del av sine Spotify Sessions. Wow!

Kristoffer

Future – Mask Off

Å se bilder av «trap houses» i USA er generelt en mørk affære. Tilsmussede vinduer med gardinene trukket for, våpen og gamle skumgummimadrasser på gulvene. Det ser i det hele tatt ut som en lite glamorøs business, og det synes visst også Future som selv har uttalt at han hatet å selge dop. Når han beskriver et liv som dealer er det derfor med et tilsvarende mørkt lydbilde. Personlig elsker jeg den bunnløst mørke Future, mannen som drukner i opiater og diverse reseptbelagte piller. Utad ser han derimot ut som han er i god form, og du finner han i dress på diverse røde løpere eller courtside på basketballkamper. Lenge leve kongen, som valgte å slippe to album i februar!

Calvin Harris – Slide feat. Frank Ocean & Migos

Hypp på litt EDM, sier du? Denne disco-inspirerte godbiten gjør at vi alle skulle ønske det var Jamiroqai-dager igjen, men hva gjør egentlig Migos og Frank Ocean på denne typen låter? Jo, de dreper dem, selvsagt. Våren starter tidlig med Calvin Harris.

Syd – Know

Syd går hardt med Timbaland / Aayliah-vibb på denne klubbvennlige rnb-låta. Syd er tidligere kjent fra The Internet og Odd Future, for å ha kul hårfrisyre og lage tilsvarende kul musikk. Om du aldri får nok av Aaliyah-sound og progressiv rnb-musikk, er Syd kvinnen for deg. Plata Fin hvor låta er hentet fra er også utrolig… god!