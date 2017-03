God stemning på forum for kommunal planlegging. Her samarbeides det på tvers av arenaer :-) Dokumentert av @mohnwerner #thuglife #teambuilding #godekollegaer #samarbeid #kommunalestetikk #kommunenorge

A post shared by Anne-Berit; (@kommunal_estetikk) on Mar 4, 2017 at 3:27am PST