Krim! Vi snakker ikke om halvøya ved Svartehavet som Russland annekterte i 2014, men om boksjangeren fylt med spenning, pistoler og mysterier. Enten du bare leser krim på hytta i påsken eller er æresmedlem i Riverton-klubben, med en gylden revolver festet på jakkeslaget, ja så er Krimfestivalen noe for deg.

Vil du høre hvordan det er å gå fra å jobbe som politietterforsker til krimforfatter, eller om krimforfatteres favorittmåter å drepe karakterene sine på? Eller hva med et foredrag om Eirik Jensens eget krimforfatterskap?

Alt dette og MER kan du få med deg på Krimfestivalen 2017, som foregår torsdag 9. til lørdag 11. mars i Oslo. Og ALT er gratis!

Hva på programmet bør du få med deg? Vi kan si det, men da må vi drepe deg. Hehe, neida, her er våre anbefalinger:

Hvis du er på utkikk etter tips til måter å drepe noen på er dette helt sikkert arrangementet for deg. Fire krimforfattere – to norske og to utenlandske – forteller om alle de sjuke måtene de har latt personene i bøkene sine drepe og bli drept på. Bli inspirert – eller (helst!) bare fascinert, sjokkert eller imponert.

Med Yrsa Sigurðardóttir, Peter Swanson, Jorun Thørring og Øystein Wiik og Fredrik Wandrup.

Ingen skal beskylde Krimfestivalen for ikke å finne på fengende titler. Mange politifolk (kanskje ikke så mange i Norge da) har helt sikkert drept noen på jobb. Og noen velger å fortsette å gjøre det i litteraturen, når de slutter i politiet og blir krimforfattere.

Er det ønsket om å fortelle sin historie som motiverer dem? Vil de gjøre i krimbøkene det de ikke klarte eller turte å gjøre i virkeligheten? Som krimforfattere kan politiet drepe så mye de vil.

Jørn Lier Horst, Eirik Husby Sæther, Terje Bjøranger, Mostue & Brenna og Jenny Rogneby skal alle snakke om dette, i en samtale ledet av selveste Anne Grosvold.

Krim er underholdning. Det er det få som vil være uenig i. Sjangerens popularitet skyldes først og fremst lesernes trang etter spenning. Men kan krimbøker også ha en samfunnspolitisk virkning på leserne?

Uten å foregripe samtalen mellom Olav W. Rokseth, Chris Tvedt, Knut Faldbakken og Jan Mehlum, vil vi svare: Den beste krimmen har kanskje det. Men hva vet vel vi? Hør heller på ekspertene diskutere på Cappelen Damm-huset!

Det er ikke det at det ikke er spennende å høre på middelaldrende norske middelklassemenn- og kvinner som aldri har hatt førstehåndserfaring med lik, åsteder og drapsmenn fortelle om lik, åsteder og drapsmenn. Krim er skjønnlitteratur, og det skal det være, og ofte kan det som er funnet opp være bedre enn det som har skjedd i virkeligheten.

Likevel er det noe ekstra spennende ved å høre om hvordan ting faktisk skjer. Du har sett CSI, og du VET at det ikke er sånn det er. Derfor kommer kriminalteknikerne Ola Brekken og Per Arne Karlsen for å snakke om hvordan ting egentlig foregår ved et åsted når politiet mistenker at noe kriminelt har skjedd.

Du trenger ikke være fan av Netflix-serien Narcos for å synes det virker spennende å høre hans egen sønn fortelle om Pablo Escobar. «Narkobaron» kalles han gjerne. Det er kanskje litt misvisende all den tid betegnelsen også brukes på folk som Gjermund Cappelen. Pablo Escobar var i en annen divisjon. Han drev vel egentlig med en helt annen sport.

Han var verdens rikeste forbryter noensinne, og på et tidspunkt var han blant verdens rikeste menn. «Hensynsløs narkobaron eller kjærlig far?» spør tittelen på arrangementet, og vi utelukker ikke – faktisk håper vi! – at svaret er ja, begge deler, når Juan Pablo Escobar forteller om sin far i samtale med Asbjørn Slettemark.

Det var Edgar Allan Poe, en av krimsjangerens forfedre, som skrev at en vakker kvinnes død er det mest poetiske av alle emner. Noe sier oss at det ikke er tilfeldig at påstanden kom fra en mann. Er det noen forskjell mellom krim skrevet av kvinner og menn? Tre dager etter kvinnedagen er det et passende spørsmål å stille.

På lørdag møtes de fire kvinnelige krimforfattere Lene Lauritsen Kjølner, Unni Lindell, Sidsel Dalen, Jorun Thørring og Trude Teige for å diskutere. ledet av Kari Birkeland.