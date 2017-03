Nok en kvinnedag har kommet og gått, og i år som alle år var det mange som var teite på internett. Vi har samlet noen av de vi synes var aller teitest + en mann som elsker god vin.

Minmote og VG

Det er forsåvidt ikke det at MinMote skriver om feminisme som er så ille, men VG kunne kanskje valgt et annet sted å sette inn støtet på kvinnedagen?

Minerva

Denne overskriften …

… iblandet dette screenshottet fra en reklame Minerva har laget for seg selv ….

… HEHE! :D

På Romerike trenger’u’kke kvinnedag:

Romerikes Blad kjører gladsak om Lasse (22) og Benjamin (23), som har «tjent seg rike» på å lage russelåter som blant annet spiller på ha sex med 13-åringer. God feiring, Romerike!

DONNELS!

Ah, den gode gamle burgergiganten fornekter seg ikke. Det minner oss på et innspill vi har til en av neste års paroler. Kan vi samle sammen noen og møtes under «Ikke bland sammen dagsaktuelle temaer med matvaren du forsøker å selge!» Det er A) den enkleste ideen noen sinne og B) den dårligste ideen noen sinne.

Det er jo egentlig ikke et kjønnet problem, så hvis noen melder seg til å gå under den parolen hele året er vi med.

For mange AD-er?

… For få gode ideer? Visste du forresten at du kan få en ganske kul falloseffekt om du putter en mentos i en Cola-flaske? Kan være verdt å bruke de resterende Mentos-ene dine på, om du har slumpet til å kjøpe en pakke.

KASSE STOPP

Vær så snill. Stopp, kasse, stopp.

Reising og klær og fine paraplyer er BRA

Det råeste med denne er jo at Berg-Hansen skriver reisebureau, men kunne de ikke gitt gratis fast track eller en baguett når du setter deg på flyet eller kanskje ekstra benplass eller noe? Må de spille på kvinner & klær? Når man er er bureau må man kanskje det.

Kule damer

Dette er jo egentlig streit nok, men det er lite som irriterer mer enn begrepet «kule damer».

Den enkleste måten

Menn.

For det må jo være plass til menn som bare vil være menn også:

Men vent litt! Hvis du kommer deg fordi Nettavisens luretittel viser det seg faktisk at Røine mener at toppjobber ikke er for krevende for kvinner. Men dét er jo ikke akkurat en tittel som flyr, eller?

Og hvis du ser det trynet og tenker: Vent litt, er ikke det han legenden som åpner gamle viner på YouTube? Joda, det er det. Som man sier: Det er kanskje kvinnedag hver 8. mars, men gutta kan kose oss hele resten av året :)