Spilleliste: Samarbeid mellom Vaular & Ferrari, ny låt fra Kakkmaddafakka-vokalist, en sang dedikert til en bestemor arrestert for dansing +++

Hver uke legger N&Ds musikkredaksjon til 10 nye låter i vår Best Akkurat Nå-liste på Spotify, og de 10 eldste forsvinner ut. Trykk på det lille kalendertegnet (desktop!) eller den lille trappa heeeelt øverst om du er på mobil, så kan du sortere det sånn at du får opp det vi har lagt inn sist først.

Under er litt om noen utvalgte utvalgte – flere i lista!

Endelig litt roooolig rnb-rap fra Østerrike!

Forandring fryder: Unge Ferrari har byttet ut Tomine Harket, Lars Vaular har byttet ut Myra og laget fin låt om fin utstikt. Props til Vaular for å namedroppe Henie Onstad, Mad Max 2 og Ed Hardy i samme låt. Bredt!

Pål Vindenes fra Kakkmaddafakka har laget låt på egenhånd! Roligere enn det meste fra Kakk, og det kan jo være deilig noen ganger, det også.

Vi er veldig svake for gode, svenske rappere, og det er spesielt imponerende at svenskene får frem så mange gode damer som rapper. Ros er litt moderne trap, litt klassisk rnb, og veldig fine greier.

Er det lov å kalle Kelly Lee Owens «norgesvenn»? Sikkert ikke, men det kan jo gjøre at flere får opp øynene for den London-baserte, Smalltown Supersound-affilierte artisten. Kult samarbeid med Jenny Hval!

«Bullets» er første singel fra Kyrre Bjørkås kommende album The Big Blot, og er dedikert til Bjørkås’ bestemor som i 1943 ble arrestert, siktet for dansing. For DANSING! Galskap. Dansbare «Bullets» er derimot gal på helt rett måte, og deilig dansbar.