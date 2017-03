Ny låt fra by:Larm-aktuelle Living!

Hver uke spør N&D artister, band og plateselskap vi liker å høre på om hva de liker å høre på.

Hvem? Living

Hvorfor? Har gitt ut singelen «Glory»

Bergensbandet Living er ute med ny låt, og spiller på by:Larm i kveld. En ypperlig grunn til å høre hva de – altså først og fremst vokalist Lucas de Almeida – hører på for tiden.

Panda Bear – «Bonfire of the Vanities»

Denne låten hørte jeg først av James da den kom ut i 2007 i en live på BBC studio kompilasjon av Animal Collective. Panda og bandet hadde allerede overbevist meg at musikk kunne lages på en helt forskjellig måte enn de fleste, men denne låten faktisk «sealed the deal» for meg.

Vokalene og samples jobber med hverandre på en så herlig måte og stemningen er så sterk og passende. For meg var det her Mr. Noah begynte å være en av mine musikalske helter.

Lovesliescrushing – «Mandragora Louvareen»

En så mysteriøs låt av et så undervurdert band. Det var denne låten som fikk meg til å ville gå mye dypere inn i min langvarig interesse for og utforskning av teksturer og mønstrer i musikken. Det at alle lydene bortsett fra vokalene er laget av en modifisert gitar var også veldig spennende og åpnet døren videre til eksperimentering og lek. Låten er også veldig vakker og vekker mange fine følelser i meg. Det er også noe jeg har alltid prøvd å innføre i min egen musikk.

Jorge Ben – «O Telefone Tocou Novamente»

Selv om jeg vokste opp i Brasil, tok det en ganske lang stund for meg å begynne å høre på brasiliansk musikk. Første artisten jeg hørte som fikk meg til å gå dypere inn i mitt hjemmelands sin fantastisk musikkhistorie var Jorge Ben. Denne låten er en av hans beste og den som påvirket meg mest langvarig.

Vokalstilen hans og måten han strukturerer låten er kjempeviktig for meg, og det at han klarer å lage så mange fine sanger med bare 2 eller 3 akkorder også validerte meg for noe jeg hadde allerede begynt å utvikle.

Broadcast – «Echo’s Answer»

Broadcast og Trish Keenan (R.I.P.) er en så stor innflytelse på meg og så mange at det er vanskelg å beskrive det med ord. Det eneste jeg kan si er at denne låten kan føre alle slags følelser i meg og nesten alltid utfordrer meg å komponere. Jeg anbefaler også live-versjonen på Peel Sessions om du vil høre på noe som skal heve armhårene dine.

Dungen – «Blandband»

Denne er ikke en låt, men en liten lydverden. Uansett når og hvor, kan jeg lukke øynene, sette den på og ha en visuell opplevelse som ligner en LSD trip. Det er nesten som om låten forstår meg og gir meg det jeg vil når som helst jeg hører på den. Det er også noe jeg vil få til med min musikk og denne låten hjelper meg å utvikle det og skape nye lydverdener for alle sin nytelse.