Det er kanskje urettferdig å dømme Martin & Mikkelsen etter NRKs alt for seriøse salgspitch, men et sted må man begynne: Her skal du bli «overrasket, utfordret og tvunget til å reflektere over deg selv som person og samfunnet vi lever i».

Overraskende? Tja.

Formatet er godt brukt: Studiobiter blandet med mer forseggjorte sketsjer, litt kødding med publikum. Målskivene er også velkjente: Clickbait-media får sitt pass påskrevet i første sketsj. Familien Trump og vår egen Sylvi Listhaug er selvfølgelig med. Ellers serveres velspilte, men relativt forutsigbare nyhets- og samfunnsskråblikk over temaer som «lykkelandet Norge» og «slitsomme mannlige feminister».

Utfordrende? Nja.

Noen friske vinklinger er det her. Å få ideen «Kvelertak-låt om polske håndverkeres flerspråklige yrkeslingo» til å funke er en utfordring som Beyer-Olsen, Mikkelsen og Kvelertak tar på strak arm. Det er jo ikke verst, bare det. Stort sett fungerer nok poengene her mer som bekreftelser på holdninger det tiltenkte publikummet allerede har.

Først i avslutningsnummeret «I kveld med Sylvis», hvor to Sylvi Listhauger leker stolleken med flyktninger til tonene av Thorbjørn Egners Vesle Hoa («Det var en liten negergutt som hette Vesle Hoa / Han hadde fjær på hodet sitt og ring på tommeltåa») aner vi en grenseoverskridelse med litt ekstra trøkk i. Mer av dette, takk.

Men altså, et sketsjeshow skal jo ikke først og fremst framprovosere selvrefleksjon. Det skal være morsomt.

Og vi har tross alt å gjøre med to av landets beste komikere for tida. Martin Beyer-Olsen er en gavepakke av en performer; energisk, allsidig, dreven på dialekter, millimeterpresis på timing, og med en uovertruffen evne til å definere karakterer i løpet av sekunder. Christian Mikkelsens sympativekkende, naive utstråling gjør ham perfekt som straight man og kanal for programmets mer engstelige, stakkarslige figurer. Ingen tvil om at Martin og Mikkelsen utfyller hverandre.

Om noen av sketsjene blir litt forutsigbare, inneholder de også små detaljer som peker i en mer anarkistisk retning. Beyer-Olsens redaktør som lener seg fornøyd tilbake og meta-hvisker «satire» på slutten av en sketsj. Mikkelsens general som går inn i et subtilt Kosovo-flashback idet han forlater intervjuet. Dette er lekne prikker over i-ene som gjør at M&M skiller seg ut fra den gemene humorhop, og det er nok til å overbevise meg om å henge med videre.

Martin & Mikkelsen ser du på NRK1 hver torsdag 22.30, eller på NRK Nett-tv.