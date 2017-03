Oppdatert spilleliste med denne ukas beste musikk!

Hver uke legger N&Ds musikkredaksjon til 10 nye låter i vår Best Akkurat Nå-liste på Spotify, og de 10 eldste forsvinner ut. Trykk på det lille kalendertegnet (desktop!) eller den lille trappa heeeelt øverst om du er på mobil, så kan du sortere det sånn at du får opp det vi har lagt inn sist først.

Under er litt om noen utvalgte utvalgte – flere i lista!

En undersøkelse gjort av reklameplakatene til finn.no på trikkeholdeplasser rundt i Oslo forteller oss at nordmenn er glade i Rolex. Det er også Ayo & Teo som vil ha tunge klokker og jenter bygget som “Kim K”. Rasjonale for en dyr klokke er at de vil se bedre ut når de danser, noe som er et helt nytt konsept for oss.

Hun er allerede kalt «landets mest spennende artist» av NRK etter å ha gitt ut «Paper, paper» i fjor og gjort en fin «Gunerius»-cover på Christine. Nå er oppfølgeren «Dirhamz» ute, og det lover godt, det her, altså. Om hun er landets meste lovende artist kan dere jo selv vurdere, men for balansens skyld tar vi med dette debatt- og tankevekkende innlegg på NRKs sak med påstanden.

Den 13 år gamle dansken elsker billig shawarma, penger, være kjendis og 10-kroners burgere på McDonalds. Albumet til Yung Asti skal ha tittelen «Rari», muligens en hyllest til Unge Ferrari, muligens noe dansk vi ikke skjønner. Vi forstår i alle fall at Asti kommer til å bli en rapstjerne.

Jonas V har blitt voksen, men ikke harmløs, om vi skal tro første singel fra det kommende minialbumet «Roen». Litt oversett bergensrapper som fortjener mer oppmerksomhet enn han får nå.

Makko Makeba & Larsiveli slipper EP i dag (fredag) og denne låta sirkulerer på P3 som en slags ferie-anthem / hyllest til Thailand? Det er ikke alltid godt å vite hva Makko og Veli snakker om, da lyden er så produsert at det mer blir et slags melodiøst og deilig babbel, men makan for en låt, og for en EP Brødrene Gjeddehjerte ble.

Om danske rappere er en gjeng gla’lakser og nordmenn en gjeng dekadente rusmisbrukere, er svenskene kanskje de melankolske trubadurene. Skander er lansert som en slags svensk Frank Ocean, noe som kanskje er noe misvisende, men det er liten tvil om at han er en mann med mange følelser og mye å fortelle om. Skander får minuspoeng for å ha Nas som favorittrapper, men plusspoeng for selv å lage nydelig musikk.

Vi gjetter at neste låt fra det glade bergensbandet heter noe gjerderelatert, men hva vet vi. Inntil videre er «Hvit» en god andresingel fra det kommende albumet til Lysmalt Gjerde.