I hver krik og krok gror journalistiske utvekster, de strekker seg opp mot mediehimmelens glasstak, og det er som om de sier «hei, her er vi!».

Jommen blir de ikke lagt merke til også. Over hele landet kalles potensielle sommervikarer inn til intervju. De forteller om sine ambisjoner om å ta Tore Renbergs oppfordring om å lage et «jævla leven» på alvor. Det legges spennende planer.

Kronikker, føljetonger og herlige små betraktninger om hvordan det å bo i verdens lykkeligste land kanskje ikke bare er positivt :-/

For de aller mest ambisiøse: Graveprosjekter. En skjellsettende avsløring om at det finnes høyreekstreme i mange forskjellige land, for eksempel, eller om at Miljøpartiet De Grønnes Lan Marie Nguyen Berg har tatt 28 taxiturer på nesten HALVANNET ÅR! Det er ÉN KOMMA SEKS taxiturer I MÅNEDEN! Og noen av dem kjørte med diesel!! Kjenner hykleriet ingen grenser?

For en vår det blir, dere. Her er ukas viktigste og riktigste saker.

UKAS ENDELIGE LØSNING

– Gutta… Jeg har tenkt litt, og…

UKAS HATT SOM IKKE PASSER

Uka som gikk ble naturlig nok preget av utskjelling og latterliggjøring av NRKs hysteriske reportasje fra østkanten i Oslo, om at alle røyker hasj og sånn. Mye kan sies og har blitt sagt om de svenske tilstandene Anders Magnus og co fant opp, men ettersom store deler av SS-redaksjonen faktisk har solgt hasj på østkanten, skal vi bare nøye oss med å registrere at den ravende idioten Erik Stephansen overraskende nok skrev en ganske god og sober gjennomgang av saken på bloggen sin.

Ok da, kan ta med denne rettelsen, bare fordi den er så ekstremt NRK:

Hvem andre kan snuble så spektakulært klønete og så unnskylde seg like spektakulært henslengt etterpå? Ok sorry folkens, men kom igjen a! Det er bare oss! ¯\_(ツ)_/¯

En klassiker helt der oppe med romkvinnesaken og den gangen USA-korrespondent Gro Holm linket til en stormfront.org-oversikt over jøder i media ¯\_(ツ)_/¯

Oslo Øst-saken avstedkom også en ny tsunami av ekstremt hvite middelklassemennesker som skrøt av hvor fint de har det «her på Østkanten». Innspill til neste redaksjonsmøte med Anders Magnus: Lag reportasje om folk som bruker det at de nylig gentrifiserte et område som identitetsmarkør. Blir sikkert vanskelig å få folk til å stille anonymt, men det kan man fikse i post!

Men det verste som kom ut av dette, var antagelig denne podcasten (vi har selvfølgelig ikke hørt den):

Ta av deg den dumme hatten, Sigve.

UKAS MILDT SAGT EN GLADSAK!!!!

Det holder liksom lang vei med buzzordene «Johnny» og «Thailand», men når man i tillegg får «arrestert», «skutt», «fest», «blakk» OG «millionær» i ett og samme innsalg er bare å legge seg flat. Tusen takk for stimulien, Dagbladet, og LYKKE TIL med festen, Johnny.

UKAS PEAK RECAPS OG UKAS BAND

UKAS «TRENGER INGEN KONTEKST»

Herlig å se at Osloby benytter seg av metonymiens effektive kommunikasjon.

Boblere her: perifér pakkis, jovial japse og nett neger.

UKAS «TRENGER DEFINITIVT KONTEKST»

En pris for å hedre journalistiskken? Hørt det før? Eh javel, men da het ikke konseptet «The Power of Journalism». BOOM! BOOOOOM!

Noen vil kanskje si at nok en lukket pris for å la journalistikken hedre seg selv ikke eeeegentlig er mangelvare akkurat? ;-) Men føkk haterne, la oss konse på å få opp moralen i yrkesstanden. Klappe hverandre på skuldra og dele hverandres saker på Facebook. Vinneren av akkurat denne prisen får kanskje et to ukers vikariat i Schibsteds snapchat-redaksjon.

UKAS DEFINITIVE BEVIS PÅ AT EN MASTERGRAD I SOSIALANTROPOLOGI IKKE ER BORTKASTET

….Forutsatt at du tar den mastergraden i Firenze, såklart.

Champagnekjellere! Yachtfabrikker! Ekte latter! Lekser i form av vindusshopping! Et eventyr som ender i en kommentar om tre tydelige trendveier som gir status i sosiale lag! Noen ganger er livet nesten for bra.

UKAS DIGITALE GENERASJON SOM FETISJISERER NOE ANALOGT

Det er bare å glede seg folkens, for nå mener bloggerne at lesesirkel er det nye mediet.

I denne ukas lesesirkel tar vi bilder av I Love Dick!

UKAS STERKESTE ANSLAG

Ellers: ganske funny hvor godt illustrasjonsbildet i saken under her passer til norsk offentlighet generelt.

Da er det bare å kaste seg uti det, folkens! Ingen fallskjerm nødvendig!

<3