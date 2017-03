Søndag summarum: – Gamle hvite menn på sosiale medier og Per Sandberg i den virkelige verden

Som de fleste vet består SS-redaksjonen bare av menn over 50 år. Vi kjører alle SUV, har hår på brystet og tre kull barn hver. Hver dag smører vi oss inn med testosteronkrem for å beholde ereksjonen bare litt til. Når forbildene våre Per Sandberg, Fabian Stang og Terje Søviknes får kritikk for sine SoMe-strategier føler vi med dem, og identifiserer oss med dem. Internett har jo nettopp kommet?! Da må man nesten få lov til å bruke litt tid på å prøve seg fram?

Uansett, her er ukas sterkeste, viktigste og riktigste bidrag til verdens lykkeligste offentlighet.

UKAS HVITE MENN-KAVALKADE

De fleste fikk med seg den totalt upassende, men samtidig poetisk slagkraftige twittermeldingen til Fabian Stang,

(Skjermdump: Twitter)

…og den nesten søte, men samtidig totalt skandaløse delingen Terje Søviknes gjorde av videoen til Britain First.

(Skjermdump: VG)

Sistnevnte nettsted definerer seg som et «patriotisk politisk parti» som kjemper for britisk arv og kultur og vil forby islam i Storbritannia.

Litt upassende, kanskje. Men drit i det!!! Det var jo først og fremst den generelle volden mot barn som gjorde Søviknes opprørt. Det skjønner vi i SS-redaksjonen godt! Det er viktig å slå ned på grusomme ting, som vold mot barn, dyr, ektefeller og kvinner anklaget for hekseri i Middelalderen. Det samme gjelder krig, terror mot uskyldige, politisk sensur og naturkatastrofer. Når vi ser at noen deler saker om tema knyttet til noe av dette blir vi også FORBANNA!

Uansett, la oss se hva de to godt voksne mennene sier til sitt forsvar:

Søviknes:

Stang:

Ahaaaaa. Det viser seg at BEGGE TO gir uttrykk for at sosiale medier er forvirrende! Søviknes ble rett og slett forledet av at en tredje person delte innlegget først. Stang på sin side angriper Twitter-meldingens format. I og med at Twitter kun tillater de velkjente 140-tegnene som maksgrense må man av og til ty til spissformuleringer. Da er det faktisk ikke til å unngå at man fort bruker det velkjente idiomet KALDE LIK.

Borgerlige partier + borgerlig offentlighet = sant <3

UKAS BAKHOLDSANGREP

(Skjermdump: NRK Dagsrevyen)

Seniorreporter i Life Week, Heloise He får hjelp til å skjære fisk av Fiskeriminister Per Sandberg i en sak som handler om at … DRIT I HVA DET HANDLER OM, HVA FAEN ER DETTE? Dette, våre venner, er et norsk regjeringsmedlem.

UKAS TEORETISKE PERSPEKTIV

(Skjermdump: Morgenbladet.no)

Bare ta ett lite øyeblikk og prøv å se for deg hvor smart man synes man er når man skriver en sånn tittel, ingress og sak.

Seriøst, ta det øyeblikket.

Len deg tilbake i stolen, form ansiktet til sånn kokett, men ettertenksom Simen Sætre-grimase og legg hodet ALDRI så lite på skakke. Tenk at du tenker å skrive en tenkesak om at skiskytere har dårlig humor. Beveg fingrene lekent foran deg i lufta som om du trakterer tastaturet som var det et klaver og du en virtuos. Tenk at du tenker at du komponerer et mesterlig stykke tekst, med ironisk omstendelig og raffinert språk, selv om det handler om at skiskytere viser tissen. Humoren ligger i at skiskyting er dumt, mens jeg er smart…

Virker digg?

UKAS UTEPILS

Kringkastingsrådet samlet seg igjen forrige uke, av en eller annen absurd grunn. Hva ER egentlig Kringkastingsrådet? Elin Ørjasæter, Vebjørn Selbekk, den gamle ordføreren i Trondheim Marvin Wiseth og et par andre totalt vilkårlige mennesker som av og til kommer sammen for å riffe på et lavt faglig nivå om ting de har sett på TV?? Som en elendig episode av NRK-serien Sofa, eller en slags Fire stjerners middag, og alle er DRITA.

Så kulminerer dette i et par uttalelser, alltid veldig rare og nesten aldri konsekvente, og så kaller vi det en dag og innkasserer demokrati.

Denne gangen diskuterte de blant annet NRK-serien Innafor, og hadde i den forbindelse invitert en random Westerdals-student som hadde skrevet en veldig rar slags kronikk. Som om gjengen ikke var legendarisk random nok fra før. Ørjasæter kjørte på:

(Skjermdump: Kampanje.com)

Et fantastisk program. Som er et vanskelig program. Som Elin Ørjasæter ikke ville vist til døtrene hun ikke har. Ka-CHING demokrati!

Jaja, det er vel tross alt bedre at man bevarer et helt fucka kontrollorgan enn å erstatte det med et veldig strengt et.

Som ukas BONUS byr vi på vårt favorittbilde av Kringkastingsrådets medlem Marvin Wiseth:

UKAS KONTRAST

(Faksimile: Aftenposten)

I barndommen, før vi ble gamle, hvite menn, både leste vi tegneserier og fulgte med på fotball, men det er mulig vi har vokst opp i spesielt priviligerte hjem.

UKAS ADVARSEL OG EMOJI

<3

UKAS EMOJI 2

Fra vår flotte lille sak om verdens sykeste video fra verdens lykkeligste arbeidsplass

UKAS MINST FOLKELIGE SAK

Aftenposten har fått med seg at lønnsveksten i Norge har vært så som så de siste par årene, og at det blir større forskjeller og flere fattige.

Derfor har de tatt ansvar og laget en hendig liten sak om hvordan du kan tjene ekstra penger i påskeferien!

Svaret?

Du kan LEIE UT HYTTA!

Du vet, HYTTA SOM DU EIER, du som trenger ekstra penger. Som du ikke trenger akkurat i påskeferien uansett, fordi det frister mer med andre ting. Hva slags ting?

Ah, ja, genialt! Så hvis man trenger ekstra penger kan man LEIE UT HYTTA mens man PUSSER BÅTEN!:) TAKK, Aftenposten:)))

UKAS KJENDISPREMISS

Hentet fra saken om Silje som «bakte seg ut av Utøya».

UKAS CRAZY ONES

(Skjermdump: journalisten.no)

Når Journalisten.no virkelig drar på er det som når et lite barn har hørt et litt eldre barn banne og gjerne vil gjøre det samme, men så har det ikke helt ordforråd eller mot nok til å dra på skikkelig. Fy … SØREN!

Det minner oss om da Tore Renberg var forberedt på sarkastiske kommentarer i NATT&DAG her om dagen, og sensurerte et mystisk banneord som starter på S og har fem bokstaver. Er det søren? Er det satan? Tips tas imot i kommentarfeltet!

UKAS FESTMETAFOR

(Skjermdump: journalisten.no på Snapchat (urk!))

De tre tristeste fest-emoticonsene vi har sett siden vi fikk snaps fra nachspielet til Søviknes i helgen.

UKAS PAKKIS

(Faksimile: Aftenposten)

Så digg å være ordentlig integrert, da! Herlig å kunne sparke litt nedover på de typiske streber-pakistanerne som ikke tenker på annet enn å bli lege, advokat og ingeniør, og som drar på harry ferieturer. Det er et sunnhetstegn for norsk integrering at også pakistanerne kan være HF-utdannede Oslo Nord-sosser. Nå gjelder det bare å innrede skiboden med noen vinflasker og en bærbar radio med søkerhjulet fastsveiset på P2, så er vi der.

Ukens bekymring

(Skjermdump: VG.no)

Kun en snau uke etter at Norge ble kåret til verdens lykkeligste land, viser det seg at en internasjonal studie fra 2011 har Norge på toppen av listen over land med barn som har sett bilder av seksuell karakter. En eller annen vilkårlig trebarnsmor mener at det ikke er greit.