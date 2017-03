Spilleliste: De beste låtene fra forrige uke

Hver uke legger N&Ds musikkredaksjon til 10 nye låter i vår Best Akkurat Nå-liste på Spotify, og de 10 eldste forsvinner ut. Trykk på det lille kalendertegnet (desktop!) eller den lille trappa heeeelt øverst om du er på mobil, så kan du sortere det sånn at du får opp det vi har lagt inn sist først.

Under er litt om noen utvalgte utvalgte – flere i lista!

Linni – Ære

Er det for lite æreskultur i norsk rap? «Denne e for æræææn», syngerapper Norges beste rapper. Men, som er typisk for norsk rap, og særlig for Linni, så flyttes fokus fort til noe helt annet og sjarmerende hverdagslig – i dette tilfellet ferskenjuice. Er det for lite ære i ferskenjuicen, kanskje?

Tinashe – Flame

Tinashes vanskelig andrealbum er tydeligvis veldig vanskelig å lage, fordi det kommer jo aldri. Det er det lett å bli sur og lei seg for, men heldigvis er refrenget på denne deilige nye 80-talls-synth-pop-singelen av typen som latterliggjør og får deg til å glemme alle sorger, store og små.

Blood Command – Quitters don’t smoke

Gir litt Diet Cig-minner, men det er kanskje mest pga røykfokuset. Første singel fra Cult Drugs lover veldig godt.

Hvitmalt Gjerde – Våken nå

Endelig! Det er jo vår og greier, så det er på tide å våkne, og hvorfor ikke gjøre det med den blide gjerdegjengen. Like fin som «Innafor», egentlig.

Frank Ocean – Chanel!

Det er egentlig ikke utropstegn etter «Chanel», men vi satte et der likevel. Så det sier jo sitt.

