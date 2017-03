Hvis du synes nynazister er skumle, ta en titt på disse videoene og se hvor teite de er

NRK og Filter Nyheter har i det siste publisert dyptpløyende stykker gravejournalistikk om den norske, nynazistiske gjengen i Frihetskamp. Blant skremmende ord som «propaganda», «motstandsbevegelse» og «aksjon» er det lett å glemme at det på landsbasis er snakk om et tosifret antall pølseglade gutter iført klær fra rockdenim.no.

«Fremstiller ting større enn de er», skriver Filter Nyheter i sin artikkel på 1600 ord, og tar dermed seg selv på kornet. Joda, høyreekstremisme gjør sin fremmarsj i resten av Europa, men er det ikke da mer hensiktsmessig å vinkle aktiviteten i Norge som en gladsak? Sinnataggene har ikke fått fotfeste i landet vårt. De er en gjeng skoletapere som bruker fritiden sin på å henge opp klistremerker! Vi minnes den liknende media-hypen rundt Vigrid forrige tiår. Og hva driver Tore Tvedt med nå, 15 år senere? Han er død. Neida.

Under Frihetskamps intervju av «medlemmer som ble hengt ut i NRKs hetsartikkel» finner vi en musikkanbefaling, ingen ringere enn Apocalyptica – Hall Of The Mountain King. Frihetskamp forteller oss at «Bandet startet sin karriere med å spille musikk av det kjente rockebandet Metallica på cello».

Men det er YouTube-videoene deres som virkelig tar den kremtoppede apfelstrudelen.

Valget av den svulstige spillmusikken i kombinasjon med fredelig utdeling av flyers er virkelig noe for seg selv, men det filmatiske høydepunktet må nok være når nazisten slår telefonen ut av hånden til en ungdomsskoleelev, og det klipper rett over til en av de andre brumlebassene, der han står og preker til en annen elev som sutter på en kjærlighet på pinne.

Kampgruppe 102 har hatt juleverksted :)

Hvor er videoen med tittelen «Stor-defensiv i Oslo» fra Oslo renovasjonsetat der de rydder opp klistremerkene?

Lurer på hvor mange bergensere som tok turen til demonstrasjonen i Stockholm etter å ha fordypet seg i et nazistisk klistremerke fullt av skrivefeil.