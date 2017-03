Framtidig populærkultur inspirert av Trump-regimet (2017-2025)

Bush-æraen var tøff for alle. 11. september, enhanced interrogation, 100.000 døde irakere, orkanen Katrina og The Singing Bee. Men kom det ikke mye god kunst ut av det også?

Nei.

Uansett, her er noen forslag til hvordan amerikansk populærkultur vil endre seg etter noen år med president Trump.

Den amerikanske versjonen av SKAM får premiere i 2019, og SHAME på MTV blir en minst like stor suksess som originalen. Serien skiller seg fra den norske versjonen på noen få punkter: Isaac (Isak) havner i en såkalt gay conversion camp, Jackson (Jonas) blir dømt til livstid i fengsel for innførsel av flere kilo heroin fra Mexico, og Fatima (Sana) blir deportert i den fjerde sesongen.

Michael Moores dokumentar Michael Moore’s TRUMPED! vil komme på kino en måned før valget i 2020. I filmen reiser den nå 300 kg tunge Moore landet rundt i en svevende rullestol og intervjuer gruvearbeidere og kreftsyke husmødre. Dokumentaren vil senere bli regnet som en av de viktigste grunnene til at Trump blir gjenvalgt med 63% av stemmene.

I realityserien Texas Manhunters (2020-2036) vil publikum kunne følge en familie med ekte amerikanske rednecks som lever av å jage og henrette ulovlige meksikanske innvandrere. Den teknisk sett tilbakestående dusørjegeren Chud the Donkeyfucker blir tilfeldigvis Trumps etterfølger som president (2025-2029).

Radioheads dobbelalbum OK Mr. Orwell (2021) vil inneholde flere tvetydige og intetsigende tekster som vil bli tolket som kritikk av Trump-regimet. Førstesingelen «Vampires Falling over a Cliff (Get out of Jail Free)» får spesielt mye oppmerksomhet for refrenget «You could have stopped this from happening / situation is generally bad / sound the fire alarm / someone could be watching», som av mange vil bli lest som en bitende kritikk av atombombingen av Teheran.

The Late Show with Richard Spencer (2022-2064) blir alt-right-bevegelsens definitive gjennombrudd i mainstreamkulturen. Programmet sprenger grensene for talkshowformatet gjennom sin innovative bruk av blackface og folkekjære innslag som «Stupid Jew Tricks» og «Can We Lynch It?».

CNN tar konsekvensene av den postfaktuelle samfunnsomveltningen og lanserer i 2022 søsterkanalen ANN (Alternate News Network), hvor både tilhengere og motstandere av presidenten kan abonnere på skreddersydde alternative nyheter via tv, sosiale medier og virtuell virkelighet. Entusiaster kan betale ekstra for å få implantert kunstige minner (innholdspakken World War X: America Victorious blir en av bestselgerne).

I Oliver Stones 4 timer lange biografiske film Donald (2023) vil Trump (spilt av Daniel Day-Lewis) bli framstilt som en shakespeareansk tragisk helt som bare ville gjøre sin fraværende far lykkelig. Jødiske Day-Lewis blir nominert til Oscar for «beste ikke-hvite skuespiller», men nektes dessverre innreise til landet.

Bruce Springsteens Land of Broken Cars (2025) blir stående som Trump-æraens svanesang. Med låter som «I’m Fired», «Burning Barrels on the Cadillac Freeway» og «Independence Day Part II (American Skin and Bones)» leverer den aldrende superstjernen et siste musikalsk knyttneveslag mot den kontroversielle presidenten.

Albumet blir spilt inn i Groruddalen, hvor Springsteen har levd fire år i eksil etter at Trump kriminaliserte gitaren til fordel for den «musikalsk overlegne» keytaren.