Torgny er tilbake med slipp av første del av EP-trilogi

Hver uke spør N&D artister, band og plateselskap vi liker å høre på om hva de liker å høre på.

Hvem? Torgny

Hvorfor? Slapp første del av EP-trilogien Cut & Run forrige uke

Nylig ble det publisert en forskingsartikkel som konkluderte med at bass er det viktigste instrumentet. Ikke akkurat fake news, men ganske old news. Torgny, som slapp første del av EP-trilogien Cut & Run forrige uke, er seff enig i dette. Her er hans fem personlige bass-favoritter.

A$AP Rocky – Canal St.

Har «obsessa» med denne bassen et par år nå faktisk. Når den dropper på 55 sekunder er det i mine ører helt nydelig. Sløyt og enkelt. Det er nok den låta jeg har streamet mest de siste par årene, på grunn av den bassen og de sekundene. Saklig! Har også gått en del med den på øret på Canal Street i NYC. Anbefales.



Sade – Cherish the Day

Når bassen endelig kommer – på 01:35 (!) – da snakker vi sex. Må nevne låta «No ordinary love» også i denne sammenheng. Love deluxe skiva hennes er hard og myk på samme tid.



Tragedy – Vengeance

Rufsete, fuzza, seigt, buldrende, plekterdrevet, brasende, varmt piskende, mektig… What’s not to like?



Squarepusher – My Red Hot Car

Mikseren jeg har brukt i det siste sa at «I worked really hard to make the bass move cones». Det er nettopp det denne låta gjør: den flytter høyttalerelementer når man skrur opp.



J Dilla – The Introduction

Spørsmålet er, hvordan fikk han til denne basslyden? Jeg spurte Mattis, en venn og samarbeidspartner av meg: «Det er en Moog – type Mini eller Voyager – 2 til 3 stemmer square/saw og noe fine detune mellom disse. Filter frekvens et sted mellom 40 – 55%. Filter resonans type 50 – 55%. Filterdecay et sted mellom 50-65%, resten av envelopen for filter 0%. Envelope amount for filter og tracking etter smak. Og da kan VCA envelopen se slik ut: A > 0 – D > 0 – S > 100 – R > 0.»