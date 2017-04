6 grunner til at Ketil Solvik-Olsen IKKE etterspør mer høyrehumor

De siste par årene har flere etterspurt mer humor og satire fra høyresiden. Blant de som har gått i bresjen for mer kødd med liberal-konservativ slagside er solstrålen Per-Edgar Kokkvold, tøysekoppen Frank Rossavik, gledessprederen Jan-Arild Snoen og …sikkert flere gøyale menn fra høyresiden som jeg dessverre har glemt akkurat nå.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er derimot IKKE blant dem som har tatt til orde for mer borgerlig tullball.

Hvorfor?

Kanskje fordi det finnes ganske mye høyrehumor allerede – på Facebook-profilen hans.

Kommentarfeltet til FrP-ministeren er fylt til randen av dank memes, original content og generelt gjønete oppførsel. Blant innstendige oppfordringer om mindre bompenger, bedre veier, litt mindre rævva jernbane samt lykkeønskninger knyttet til politikerens store lidenskaper Kjøre bil, Sitte i bil, Se på bil og Ta bilde av bil, finner vi det som amerikanerne gjerne referer til som comedy gold.

Meme er et amerikansk ord som betyr «tekst på bilde, som er morsomt», og det er den dominerende humorformen på internett akkurat nå.

Memene i kommentarfeltet til Solvik-Olsen kan i hovedsak deles opp i følgende kategorier:

Hets av Arbeiderpartiet.

Ting som på en eller annen måte har med Arbeiderpartiet å gjøre, men som ikke rammes av ordbokdefinisjonen på hets.

Noen av memene er rett og slett så lættis at jeg mistenker at det i virkeligheten er det satiriske geniet Are Kalvø som står bak:

Dette avslørende bildet av Jonas Gahr Støre kan få selv den sløveste hasjnarkomane til å sette igang i allefall et minimum av virksomhet i tenkekassa:

Her har vi en meme med både snert, ordspill og høyreradikal slagside.

Om man er på venstresiden og/eller muslim så er den kanskje ikke såå morsom, men så legger man merke til den artige Pinocchio-figuren i høyre hjørne, og så smiler man litt likevel.

Denne teller kanskje ikke som humor, men den har et viktig budskap: Hvis du stemmer på Arbeiderpartiet så stemmer du egentlig på religonen islam … Egentlig er det ganske vakkert å tenke på at en FRP-er har gått ut av huset sitt, hengt opp en liten blomsterkvast, smelt opp to norske flagg og knipsa i vei med Samsung-telefonen sin for så å gå inn og legge på politisk budskap i Microsoft Paint :)

Hvilken politikk ønsker å vinne valget i Norge 2017? Forresten, glem det:

Seks memes, ett ord: Haha :P