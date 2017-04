6 tegn på at din sønn er hasjnarkoman

Naive foreldre over hele vårt langstrakte land har sønner med sans for djevelens grønne hip hop-dop. Men hvordan vet du egentlig om DIN sønn er i denne begredelige situasjonene? Ta en titt på våre fem indikatorer for hasjnarkomani.

1. Din sønn driver ikke med organisert idrett. Dette frigjør tid til konsum av narkotika

Allerede da din sønn (13) ikke ble tatt ut til Oppsal Ifs ellever-lag, ante du at hans glanstid var over og at han nå var på vei inn i en tyngre periode. En periode preget av tungsinn, ungdomssløvsinn og selvfølgelig: konsum av cabanus sativa, en eldgammel medisinplante. Da de femten timene med organisert idrett ble eliminert fra din sønns kalender, fikk din sønn et behov for å erstatte endorfinforsyningene. Ikke minst fikk han et stort hull, for ikke å si krater, i timeplanen, som med fordel kunne fylles med konsum av frøken Mari-Johanna og tidkrevende administrasjon knyttet til dette.

2. Din sønn kommer hjem fredag etter skolen med kun tre halvlitere øl

Da din sønn var ung og lovende, kom han alltid hjem med seks halvlitere øl, klar for helgens sprell og herligheter. Nå kommer han hjem med et mistenkelig pilsantall: tre. Fedre griper gjerne inn i dette tilfellet, og påpeker at din sønn knapt vil bli halvfull av dette pilsantallet, og at han sannsynligvis ikke engang vil nå den forjettede lykkepromillen. Dersom sønnens far kommenterte dette, er det i utgangspunktet positivt, men også tafatt. Mistanken er i seg selv verdiløs. Din sønn har nemlig lumske planer. De tre halvliterne skal kombineres med inntak av rock’n’roll-røyk, noe som sikrer en stabil, men ellevill rus, noe din sønn har lært gjennom harde prøver.

«Hold kjeft mamma, dette er ei skånsom plante»

3. «Det er ikke farlig, Bob Marley»

Du overhører tidvis din sønns samtaler med jevnaldrende. Han er en taper på fotballbanen, men heldigvis har han sine talegaver i behold. Best uten ball. Men bruker han talegavene i velmenende øyemed? Eller arbeider hans overtalelsesevner i det ondes tjeneste? Mye kan tyde på det siste. Fra gutterommet i overetasjen hører du din sønn påpeke til sine venner at han sist helg hadde en «legendooorisk» opplevelse, med «total lættis». Han parer all skepsis med sitt sagnomsuste catchphrase-rim: «det er ikke farlig, Bob Marley». Din sønns venner lar seg fenge, og ditt eget kjøtt og blod er på vei til å dra nabokonas barn med seg ned i rennesteinen.

4. Din sønn seiler i internasjonalt farvann under nederlandsk flagg

Glem Stena Line. Glem Color Line. Glem DFDS. Nå er de nederlandske skipsfartøy størst. Din sønn er totalt uinteressert i å reise med skip som går under den generiske betegnelsen «danskebåten». «Dessuten er ikke båtene i seg selv nødvendigvis danske, de er ofte eid av selskaper som står registrert i skatteparadiser som for eksempel Cayman Islands», påpeker din sønn, som er blitt en ufordragelig bedreviter (se punkt fem). I disse dager er poden din stadig ute til sjøs, og han reiser under nederlandsk flagg. Dette er den hasjnarkomanes drøm. Et smutthull i lovverket. Idet havfartøyet entrer internasjonalt farvann, er det fritt fram for konsum av djevelens brokkoli. Nederlandsk flagg betyr nederlandsk lovgivning, baby. Du kan se det for deg: din sønn rir inn i solnedgangen med jazz i pipa og en kompis over ripa.

5. Din sønn er blitt direkte ufordragelig

Din sønn er blitt en foretaksom, ufordragelig ung mann. Ganske så påståelig er han også blitt. Han vinner alle diskusjoner ved å dra «alkohol er farligere»-kortet. Alkohol er blitt din sønns universalmål for fare og risiko, og han er ikke redd for å vise det i debatt. Det verste er at det fungerer. Motargumenter preller av ham som vann på gåsa og yrkestittel på Shania Twain.

6. Din sønn mottar medlemsbladet til «Foreningen Jazztobakkens Fremme»

Hver måned dumper ei lita blekke ned i familiens postkasse, og adressaten er din sønn. Dette er hans Boing-klubb. Har dem laga fly av Boeing òg, nå, tenker du, mens du reflekterer over hvordan din sønn har havnet i dette celebre narkoselskapet. Men det er klart, verden forandrer seg ikke selv. Noen må stå på barrikadene og tale jazztobakkens sak, slik som Martin Tranmæl og Einar Gerhardsen gjorde i sin tid. Og det er da enda godt at det fins noen paraplyorganisasjoner i dette landet som klarer å samle små og mellomstore aktører rundt den gode saks bord. Likevel virker det noen ganger som om din sønn tar kritikk av Copacabana Sativa-planten litt vel personlig. For ham er kritikken ren rasisme mot den grønne skjønne. «Den planta har da faen ikke gjort en smule fortred», hører du din sønn si fandenivoldsk, mens hans pipe atter fylles med gnist. Og vær så snill, ikke prøv å si ham i mot. Sist gang endte det brutalt: «Hold kjeft mamma, dette er ei skånsom plante».

Oppsummering: Copernicus Sativa er en eldgammel medisinplante som har en tendens til å fenge unge mennesker. Ta en titt på din sønns poengscore, for å finne ut om han er i faresonen:

1-3 tegn: Du kjenner deg igjen i opp til tre tegn beskrevet i denne artikkelen. Du er heldig, din sønn er ikke i faresonen. Dette er et forbigående fenomen for din sønn, og han vil snart finne en alternativ hobby som ikke er basert på rus.

4-5 tegn: Din sønn er sannsynligvis hasjnarkoman. Vi anbefaler at du oppretter en bruker på Norsk Freak Forum (freakforum.no), som er bransjeledende innen faget. Her vil du kunne utveksle viktig informasjon med mennesker som har sittet oppe og gamet enn vinternatt før.

6 tegn: Din sønn er definitivt hasjnarkoman. Vi anbefaler at du oppsøker profesjonelt medisinsk helsepersonell for å få ham på rett kjøl igjen.