Beglomeg slipper trippel-CD(!) med fotballsanger(!!) og Skam-soundtrack(!!!)

Ja, du leste riktig. CD! I 2017! Og ikke nok med det: Trippel-CD! Hadde det ikke vært for at dette er det visjonære bandet Beglomegs påfunn, hadde vi trodd det var kødd. Og det er det kanskje også.

Man vet aldri med Beglomeg, syvmannsorkesteret som ga ut plata Eurokrjem i 2015, fant opp musikksjangeren Eurohåp i samme slengen, vant NATT&DAG-prisen for beste plate OG Spellemann, der vokalist Raymond T. Hauger holdt en legendarisk takketale.

Det siste vi hørte fra Beglomeg var «Vi kommer fra skogene», Kongsvingers offisielle cupfinalelåt. Nå krever de oppmerksomhet igjen, denne gangen med trippel-CD-en «Compac Dick Collection». Skjer med det?

Fortell om dickene, Raymond!

– Dicksa her utgjør nesten complete works med Beglomeg. Eneste som mangler er vel Morgenbladets podcast-jingle. Den første dicken er det trippelt riksprisvinnende debutalbumet Eurokrjem, hvis oppfølger akkurat fikk avslag på statsstøtte hos Kulturrådet. Det vil naturligvis resultere i et langt mindre kommersielt album enn planlagt. Vi fikk 50.000 kroner til Eurokrjem og det høres, men om ikke staten ønsker å støtte Beglomegs neste vil vi heller ikke være med og dra lasset. Med å dra lasset mener jeg lettere legge til rette for engasjement hos publikum. Og dette har vi overhodet ingenting i mot, snarere tvert i mot, men det koster penger. Det er fortsatt ikke for sent og vi vil innrette oss proporsjonalt med antall kroner. More money, more melody. Det sier seg selv.

– Men det er andre og tredje dicken som skal snakkes om og som er selve gullkalven her. Det er dette som er skiva! Dick to, «Very Bæd!», og Dick tre, «Mr. Funny Guys», er satt sammen av de låtene vi har gitt ut før, mellom og litt etter ‘krjem og det er to spesialsekvenser eller seksjoner inkludert. Straks etter ‘krjem gikk vi inn i det vi selv kaller for «The Soccer Era» eller på norsk «Fotballæraen», hvor fokuset lå på fotballsport og estetikk rundt det. Den andre spesialsekvensen har vi kalt «Narku Tetralogy». Skjønner du hva jeg mener? «Mr. Funny Guys» består for det meste av andre folks versjoner av Beglomegs låter ispedd et par egne originaler. Sender slike big ups til Ruben Gran, Bjørn Hatterud, Pete Hurst, Øyvind Morken, Anders Wasserfall, Jan Mayen, khat/hashish og Emile the Duke. Skikkelig locker room-gjeng!

Tre favorittpikker utenom dette?

– Må bli min egen, han med «CHELSEA»… kommer ikke på fler nå. Saklig spørsmål!!

Hvis du må trekke frem ett av disse 30 sporene, hvilket?

– Da løfter jeg frem «Sabzi Coladas», femte kuttet på Dick 3 fordi den er very Beglomeg. Bra tempo på den.

Dere påstår dere har offisiell Skam-soundtrack på Dick 2. Bryr du deg fortsatt om Skam?

– Vi har det! Det er i Sesong 2 og episoden «Du tenker bare på William». Det er scenen hvor Noora ringer på hos han hælvettes broren og blir lokket inn på et kjøkkenvors som utarter seg til noe Noora ikke vil være med på. Låten som spilles mens han (husker ikke hva han heter nå fordi hater han så intenst) kjører sitt utspekulerte og tungt psykopatiske hersketeknikkeri utover Noora, er åpningskuttet på «Very Bæd!». Den heter «Vota Ferriomi», er laget og spilt inn av Luis og mikset av vårt extended medlem Ådne. Veldig ‘eerie’ låt med skikkli’ suspense. Trist og nervøs! Når det gjelder Skam-serien i dag synes jeg den er bedre enn noengang, jeg. Dritbra greier det der. Scenen «The Secret» er min favoritt så langt. Ikke sett noen som har tatt på seg en «Nye Skam er bare mig»-status eller noe som helst sånn, så virker som alle som bryr seg er fornøyd. Jeg elsker den i hvert fall.



Foto: Magne Risnes

Hva med denne utgivelsen er du minst fornøyd med?

– Ikke noe særlig egentlig, men på den spyttklysa av gull i logoen ville vi egentlig ha matt og ikke glatt finish slik at den skulle være deilig å ta på akkurat som mykt hår på en sånn pjuskepels på sånne dyre parkasser. Jeg hadde en sånn til å kose på da jeg var liten gutt. Jeg unner alle kos. Hvis alle får kos blir det bedre her i denne verdenen. Om så bare en hånd på skulderen som klemmer litt til så det kiler i skrotten. Alle monner drar og alle må bidra. Tror ikke Donald Trump får noe særlig god kos akkurat…

Nesten to er gått siden Eurohåp ble lansert som musikksjanger og begrep forøvrig. Hvordan ser Eurohåp-året 2017 ut?

– Nye ting kommer til hele tiden. Det er ikke bare bare å komme seg opp om morgenen, men man må forsøke å reise seg. Det koster å lære seg å elske og det er noe som må jobbes med hele tiden. Vår neste plate blir bortimot en ren €-affære og det skal bli en smakebit på den lørdag førskommende i forbindelse med Hjemme Med Dama-weekendfestivalen som arrangeres i helgen. Vi spiller to avsnitt av vår nye sang «Kom deg over» ca. midnatt på Kunstnernes Hus. Det kommer ny miksteip òg snart. Lover!