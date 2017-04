Håkon Njøten er tilbake! Igjen!

Hver uke spør N&D artister, band og plateselskap vi liker å høre på om hva de liker å høre på. Hvem? Håkon Njøten Hvorfor? Har gitt ut «Lonely Now» under navnet LØVER

Nj ø ten spilte han i fargerike Micropops . Mye har skjedd siden den gang. Tidvis kan det virke som om Njøten har hatt flere solo- og bandprosjekter og artistnavn enn Bergen har regndager, men nå har han (kanskje) falt ned på navnet LØVER, som – tilsiktet eller ikke – blir til LOVER på den internasjonale scenen. Spenstig! Sist N&D skrev om Håkon

LØVERs«Lonely Now» er produsert av Brady Daniel-Smith, den ene halvdelen av søvnparalyse-duoen Anna of the North , og låta er faktisk veldig fin. Vi løver.

Under låta har Njøten plukket sine favorittlåter for tiden. Lag deg en spilleliste og ha en skikkelig Njøten-uka, da vel!

Cassie – Me & U

Starter med en smooth R&B classic. For noen riff og en minimalistisk storhet som var langt forut sin tid. Var litt inspirert av den på Løver – Look What I Got, faktisk! Tror det går an å høre!

Frank Ocean – Nikes

Den rareste lå ten gitt ut siden Aqua – Barbie Girl. Bare tonen verset starter på er helt utav kontekst – likevel noe av det vakreste jeg har hørt på evigheter. Dette er en grower, så gi den noen lytt. På rad. Se videoen.

Weeknd – I Feel It Coming Er dette selveste MJ eller er det faktisk 2017-(egentlig 16 dah) materiale… Daft Punk vs. Weeknd er nye KING OF POP sammen.

Drit i «I Cant Feel My Face». «I Feel It Coming» TRONER og kommer til å runge i hele sommer, for den kom for sent til sist sommer og man kan ikke ha på seg mer enn badebukse for å utnytte potensiale i denne pompøse, feelgood-vinneren. Les også: Sigurd Lamark og mysteriet om musikkvideoen som ingen visste ble spilt inn

Janet Jackson – Dammn baby

En ganske subtil banger. Forstår at det ikke ble noen hit men jeg nyter den både i ny og ne. Det er så mange skjulte skatter i prodden at jeg føler at jeg vaser rundt i ørkenen, men elsker sandkorn.