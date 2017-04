Topp 5 skjellsettende innsikter fra Næringslivsdagen 2017

Onsdag i forrige uke inviterte Forskningsrådet og Aftenposten til Næringslivsdagen 2017. Temaet for arrangementet var «Hvordan endrer digitaliseringen Norge?» Dagen kan best beskrives som julaften blanda med 17. mai og en bøtte med dritt.

Her er en smakebit på det såkalte innholdet:

Høres veldig sant ut :)

Hvilke andre innsikter kunne Aftenposten by på?

Vi så den 5 timer lange streamen fra arrangementet slik at du slipper. Her er høydepunktene:

(Skjermdump: Aftenposten.no)

Vi fikk ikke helt med oss hvem dette var, men de hadde på dress, så det de sa var sikkert viktig og smart. Jeg husker muntligeksamen i 10-klasse. Da brukte alle de «gjennomsnittlige» elevene dress og sånn, slik at de gikk opp fra 3 i standpunkt til 5 på muntlig. Det er jo ganske smart, så kanskje de ikke var så dumme likevel?

Anders Kofod-Pedersen, Professor ved NTNU, leder for Norsk forening for kunstig intelligens og visedirektør for Alexandrainstituttet (Danmark) hadde flere kloke betraktninger om teknologisk utvikling og utfordringene dette skaper for norsk næringsliv:

(Skjermdump: Aftenposten)

Torbjørn Røe Isaksen virket noe uforberedt, men scoret flere gode semantiske poenger om medisin og diagnostikk. Lærerikt fra kunnskapsministeren!

(Skjermdump: Aftenposten.no)

Arrangementet ble avsluttet av en deltager fra Singularity University, Isabelle Ringnes, som virket å være noe preget av lavt blodsukker.

(Skjermdump: Aftenposten)