Hver uke spør N&D artister, band og plateselskap vi liker å høre på om hva de liker å høre på.

Hvem? Kaja Gunnufsen

Hvorfor? Gir ut ny singel, «Unik», fredag 28. april, og legger ut på kjøpesenterturné

«Herregud jeg er så unik / bare synd hver dag er lik / venter på at det skal bli min tur / i mellomtiden er jeg blakk og sur» klager Kaja Gunnufsen på sin nye singel «Unik». Heldigvis for Kaja blir det mer medieoppmerksomhet fremover, for nå har hun satt i gang dét promokjøret, med kjøpesenterturné og mockumentar-webserie og greier!

Sjekk ut opplegget under her, og sjekk også ut de fem unike/ikke unike sangene Kaja G har valgt ut.



Vilde Tuv – Ensom cowgirl

Veldig unik sang:)



Tobias Jesso Jr. – Whitout You

Denne sangen minner om tusen andre sanger, noe som gjør den lite unik. Samtidig, når man prøver å finne ut av hvilken sang den ligner på, så klarer man det ikke. Så kanskje er den unik allikevel? Makes you think.



Drake – Hotline Bling

Ikke unik. Det er sikkert ikke plagiat, men den er jo helt lik D.R.A.M «Cha Cha», som igjen har samplet Timmy Thomas’ «Why Can’t We Live Together».



Queen – Bohemian Rhapsody

Dette er den verste sangen jeg vet om! Men den skal ha for at den er unik.



Neil Young – ALLE SANGENE HANS ♥