Kyrre Bjørkås har vært i det norske musikk/kunst/teater-gamet lenge, sist med prosjektet New World Vulture, som såvidt vi har forstått også var et soloprosjekt, som nå har glidd over i det som nå bare heter «Kyrre Bjørkås», som sikkert er det Kyrre Bjørkås egentlig heter. Debutalbumet The Big Blot er rett rundt hjørnet, og slippes på Fysisk Format.

Men først en singel altså, «Bullets», til ære for det som virker som en legendarisk bestemor. Hun ble nemlig arrestert, siktet for dansing, i 1943. Boten lød på syttifem kroner.

– Så vidt jeg vet betalte hun aldri boten, og hun sluttet heller ikke å danse, for å si det forsiktig. Etter krigen traff hun nemlig en bonde fra Sandefjord som var så glad i å danse at han aldri forlot gården uten ekstra skjorte-skift i tilfelle det skulle dukke opp noe dansing han kunne bli svett av, sier Kyrre Bjørkås.

Som sin bestemor er han kriminelt glad i å danse.

– Jeg vil ikke arrestere noen for noe som helst, men jeg kunne godt tenke meg å gi meg selv 100 røde kort for hver gang jeg har dansa til et sånt skikkelig hårete saksofonbasert EDM-mareritt, som hele tiden dukker opp på de rareste steder og som bare får foten til å løpe helt løpsk for meg. Kan ikke komme på hva den heter. Den er overalt. Hele låta burde vært putta i kasjotten.

Kan det være denne?



Eller denne?



Eller denne??;P