Mannlig feminist: – Jeg står på døgnet rundt, men får ingenting igjen

I flere år har jeg brukt verdifull egentid på å retweete feministtweets, like venninners feminismerants på Facebook, og ikke minst kommentere hoverende på patriark-aktige eller misogyne Facebook-statuser og tweets. Av og til har jeg retweetet en helt ukjent mannssjåvinist bare for å henge ham ut og la ham få smake vreden.

Jeg kunne fortsatt i det uendelige med å nevne lignende ting jeg har gjort for å vise at jeg er mannlig feminist. Dette er tross alt tid jeg kunne brukt i guttachatten i stedet. Med vennene mine. Men, neida. Jeg er ikke som andre gutter, jeg står på, døgnet rundt, for jentene våre. Men så skjer det liksom ikke noe mer.

Misforstå meg rett: Jeg får likes på min egen innsats altså, jeg gjør det. Men de kommer ofte fra andre mannlige feminister, og de er jeg MILDT SAGT ikke interessert i. Du vet, det er sånne mannlige feminister som gjerne skulle skåret bort penisen sin, om de bare kunne lagt ut operasjonen direkte på Facebook. Men jeg er ikke liksom ikke der.

Derfor lanserer jeg nå ideen om bonuspoeng for mannlige feminister.

La meg skissere det enkelt slik at alle kan forstå: Som mannlig feminist bør man kunne belønnes for innsatsen på #SoMe. Men man må også gjøre seg fortjent til det. For eksempel kan man få 5 poeng for hver «arrestasjon», eller shaming av en misogyn mann/patriark på internett. Og 10 poeng hvis man er den som får en relevant feminismetråd til å gå viralt. Når du har tjent opp en del poeng, går venninnene dine sammen om å spleise på, tja, for eksempel et månedskort på Ruter.

Det beste er at premiene går til DEG personlig, slik at de samtidig fungerer som insentiver for å omsette den gode moralen din til aksjon. Denne metoden vil jeg kalle speed-feminisme. Feminismen er din racerbil, og du må kjøre ned de største sjåvinistene for å kunne hente premien ved mållinjen.

Og premiene? De bør deles ut allerede ved oppnåelse av små poengsummer.

Her er mine tanker om premier basert på poengsum (merk: alt dette er bare forslag):

Ved 25 poeng: Follow-anbefaling fra kul feminist med minst 1000 følgere

Ved 50 poeng: Gavekort på Outland (tegneseriebutikk ved Karl Johan)

Ved 75 poeng: Billett til stand up-show (med Ørjan Burøe, for eksempel, morsom)

Ved 100 poeng: Halvårsabonnement på Harvest eller Stoff (kan også være et annet kult blad/tidsskrift)

Ved 150 poeng: Gavekort på Bodyshop (ja, de selger også produkter for menn)

Ved 200 poeng: Hårfarging (blå?) hos ordentlig frisør

Etter å ha runna 250 poeng vanker det fetere premier:

Ved 250 poeng: Venninnene dine spanderer fylla på deg

Ved 300 poeng: Venninnene dine får kun lov til å snakke med DEG en hel kveld, og ingen andre gutter

Ved 350 poeng: Venninnene dine får kun lov til å danse med DEG en hel kveld, og ingen andre gutter

Ved 400 poeng: Invitasjon til nachspiel

Ved 450 poeng: Flasketuten peker på, på nachspiel (kun DINE regler gjelder)

Ved 500 poeng: Alle må sove i samme seng (klær valgfritt)

Jeg påstår ikke at mannlige feminister blir lykkelig på denne måten, for det er MYE ARBEID som må til for å nå 500 poeng. Men vi kan klare det, hvis vi støtter hverandre – og hvis vi bare husker på at vi kan klare hva som helst, bare vi gutta står sammen!

Boll Bedd er et pseudonym hvis sanne identitet er kjent for NATT&DAG.