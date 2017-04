Bare Spania og Tyskland gir mindre i støtte til utesteder og andre konsertarrangører, ifølge en stor undersøkelse av europeiske konsertarrangørers økonomi.

Det er kulturbransje-nettstedet Ballade.no som skriver om undersøkelsen, som er gjennomført av organisasjonen Live DMA. Live DMA er en paraplyorganisasjon for europeiske konsertarrangører, og omfatter 17 medlemsorganisasjoner i 13 land med til sammen 2500 spillesteder.

Ifølge undersøkelsen er det bare Spania og Tyskland som gir mindre prosentvis støtte til konsertarrangører enn Norge. Frankrike topper lista med 60 prosent, etterfulgt av Belgia med 45 prosent. Norske konsertscener subsidieres i gjennomsnitt med 12 prosent, ifølge undersøkelsen.

– Her i Norge tenker vi gjerne at vi er en rik nasjon med statsstøtte, men sammenligner vi med Europa når det gjelder klubbstøtten, så finner vi ordninger som Norge kunne lært mye av, sier Torbjørn Heitmann Valum fra organisasjonen Norke konsertarrangører (NKA) til Ballade.

Han mener det blir stadig vanskeligere for de små klubbene å få støtte, mens en større andel av støtten går til festivaler. En negativ utvikling, ifølge Heitman Valum.

Bookingansvarlig på Blå, Sten Ove Toft, er enig.

– I Norge elsker vi festivaler, men vi glemmer ofte at artistene som spiller på de største scenene rundt om i landet også har startet et sted. Man starter ikke med å toppe plakaten på en festival, man starter på et lite spillested som har troen på deg og bandet ditt og som er villig til å ta den økonmiske risikoen det innebærer å ha et band spillende for første gang for et glissent lokale som mest sannsynlig kun består av venner og familie, sier Toft til NATT&DAG.

De fleste konsertscener og arrangører baserer seg på støtte fra Norsk Kulturråd. Det finnes imidlertid flere støtteordninger. I Oslo kan man for eksempel få kulturstøtte av Oslo kommune.

Kulturbyråd i Oslo, Rina Mariann Hansen (AP), mener musikkarrangører i for liten grad søker på støtteordningene som finnes.

– Klubber og konsertarrangører med konserter på helårlig basis viser liten interesse for Oslos kulturstøtte. Mange velger ikke å søke, sier hun til Ballade.no.

Oversikten over søkere og tildelinger i Oslo viser at få av byens konsertscener søkte penger. Blå søkte, men fikk ingenting.

– Den tyske organisasjonen for konsertarrangører Livekomm flagget rødt i sin årlige rapport som kom i mars, fordi det står dårlig til i grasroten. Norge er ikke langt unna, for mange er det kniven på strupen hele tiden, sier Sten Ove Toft.