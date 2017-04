Guide: Den beste rap- og rnb-musikken fra mars

Gjestelista er åpen! Gøte, Eli, Even og Kristoffer i Radio Nova-programmet Nova Amor (Norges beste rap- og rnb-program hver fredag klokka åtte) har satt sammen en ny liste med sine rap- og rnb-favoritter og samlet de i verdens enkleste format: En spilleliste.

Trykk play og så er det gjort. Enkelt og greit. Spillelista nederst i saken!

Gøte Strindler:

Aron Can – Fullir Vasar

Minst en gang i uka oppdaterer jeg lista «hvem skulle jeg ønske at Drake co-signet nå», og Aron her har ligget der inne en stund, men nå er han på 1ste plass, og det tror jeg han kommer til å gjøre en god stund fremover! Anekdote nummer to: faren min var roady for Ebba Grön (gratulerer med 60år Thåström!) back in the day, og hver gang han hører «We`re Only In it For the Drugs» eller gitar-soloen i «Beväpna Er» så utbryter han «jävlar altså! Hadde de kjørt på engelsk så hadde de vært størst i verden, men akk ikke like bra da…» Det samme vil jeg si om Aron Can akkurat nå! Sjekk ut videoen også, den er nesten like bra!

Kojo Funds – Warning

Kojo er kongen!! Og jeg tror han kommer til å «vinne» våren her utover nå. Det er vel det konger gjør forsåvidt, de vinner! Men grunnen til at jeg sier det akkurat nå er en leak – sjekk ut leak`en! OG selvfølgelig «Warning». Til nå, inkludert leak`en, har Kojo Funds samplet/stjålet/hyllet og tjuesøtten’ifisert T-Pain, Snow og Craig David. «Umulig!» tenker kanskje du. «Phø!» sier Kojo og lager den beste musikken.

norsk tripping – Krig & Fred (feat. Unge Lovene)

Déclenchement! Her hadde jeg først tenkt å velge LottoBoyzz, så hadde jeg tenkt å velge Skander, men begge er liksom mer «vinter». Hallo, våren er her nå, åløøøø. De folka her leker med duplo, litt som yoGuttene før de fant lego. De folka her nødrimer verre enn Vassendgutane (sorry Vassendgutane, har ikke hørt på dere, men fordommene mine trengte å strekke seg), men de gjør det med stiiiil, og over deilig varme produksjoner. Jeg vet ingenting annet enn at jeg liker det, og skammer meg 33% på grunn av det. «Krig er ikke kult, det har jeg sett på band of brothers, så vi bør heller bare være venner med each others» – Unge Lovene (kandidat til «årets linje» )

Eli Melby:

Praiz – Body Hot (Remix) feat Wizkid

Body Hot er en dancehall-inspirert rnb-låt fra Nigeria (smak på det). Praiz inviterte Wizkid på remixen for å feire bursdagen sin, og gjorde dermed låten tilgjengelig for alle oss i Europa som er forelska i (the original) Starboy. Jeg håper remixen blir med oss utover våren og sommeren, og at temperaturen holder seg såpass for å matche stemninga på sangen: Rolig avbalansert og euforisk samtidig, som starten på en sommerkveld hvor alt kan skje.

Ceraadi – We In Here

California bobler over om dagen. Ikke bare fortsetter HBK-gjengen å levere som om det var 2014, YG er OG sammen med 21 Savage, og Kehlani er på verdensturné. Nå lanseres Ceraadi som en selvfølgelig fortsettelse på eposet. Med deres egendefinerte musikksjanger HoodPop blander de ny rnb – tenk Tinashe’s Watch Me Work – med tradisjonell kalifornsk produksjonsstil. Resultatet er en ekstremt dansbar rnb/pophybrid med mye bass.

Even Skogen:

Ripp Flamez – Obsessed

«I pick out your lipstick, you pick out the glocks» setter tonen for Ripp Flamez’ kjærlighetserklæring til drømmedama, og når han også følger opp med at det er helt greit at han får sminke på BAPE-genseren sin, så vet du at det er vår i Cleveland også. Hele mixtapen “Project Melodies” burde egentlig ha vært med på lista, og ja takk til mer piano og autotune utover våren!

Cymia – Move On ft. Kodie Shane & Saucy Longwe

Cymia får hjelp av kompisene Kodie Shane (verdens kuleste rapper) og Saucy Longwe (lol navn) til å overtale oss om at dere kanskje ikke trenger å gå hver deres vei allikevel. Og de er veldig overbevisende!!! Cymia er behagelig flytende og følsom, Kodie Shane er Kodie Shane, og Saucy gir låta den nødvendige bakkekontakten.

Ros – Right Now

Ros og von Haartman (produsenten, ikke den tyske filosofen :-p) har laget den deiligste vårlåten i 2017. Ros veksler skamløst fra svensk til engelsk som bare svensker kan, mens hun glir lett og lyst gjennom alle grunnene til at hun savner sin bae. Kombinert med den om mulig enda mer skamløse produksjonen og en del sukkerspinn, er dette en melodisk rnb-perle.

Kristoffer Jakobsen:

Kwamz & Flava – She’s on Fire

Det er koselig å ta med vann til noen som danser siden de kanskje er dehydrerte uten å merke det. Britiske Kwamz & Flava har røtter fra Ghana, og synger om en hypotetisk kvinne som trenger vann, noe jeg forvirret med vodka da jeg først hørte låta ( «wata» / «vodka» ). Uansett, man må gjerne bringe begge deler, for det kan være godt å variere litt for å gjøre kvelden enda bedre.

Ayo & Teo – Lit Right Now

Ild er temaet denne månenden, og uttrykket «lit» lever i beste velgående langt forbi Travis Scotts kompressorbefengte vokaler. Ayo & Teo er mer lit enn et barnehagekor, og det er litt den følelsen jeg får når jeg hører denne låta: At den er laget av noen med kapasitet til ubegrenset entusiasme, noe man gjerne finner hos barn i godt humør. Ayo & Teo deler også en lidenskap for Rolexer, og har like så godt laget en sang om det også.