Podcast om rus: Hva slags ruspolitikk vil velgerne egentlig ha?

Slipp podcasten fri, det er vår! Med våren kan det virke som den tiner opp i den ruspolitiske stemningen også. Eller er det det kommende valget som gjør at ruspolitikk får mye oppmerksomhet etter politiske landsmøter? Og hva slags ruspolitikk er det velgerne egentlig vil ha? Og hva skjer i Portugal!? Er det bra? Dårlig? Vanskelig å sette på en skala bra-dårlig?

Podcast om rus tar for seg litt om dette, og litt om andre ting: Blant annet inneholder denne episoden en hyllest av politioverbetjent Bård Dyrdahl, som er blant de første av landets politifolk som tar til orde mot forbudspolitikken, og kanskje en litt mer negativ slagside mot Mina Gerhardsen og andre kritikere, som mener at forbudet gir viktige verktøy for å håndtere rusproblemer.

Hør podcasten og ta ditt ruspolitiske standpunkt nå, så er du litt nærmere et opplyst valg til våren.