For litt over et år siden laget jeg og en venninne brukerkonto på en av mange sugar dating-nettsider som setter rike menn (sugar daddies) i kontakt med sånne som meg: Unge kvinner som er villige til å tilbringe tid og/eller sex med dem for dyre gaver eller penger (sugar babies). Det hele var egentlig ment som en joke, selv om jeg aldri har hatt noe imot verken prostitusjon eller sugar babies. Innerst inne likte jeg ideen om å bytte sex mot penger – det hørtes utrolig enkelt ut, men tanken på prostitusjon var tabu og skummel.

Allerede den første timen kontoen eksisterte fikk jeg henvendelser fra menn over hele verden. Jeg ble invitert på gratis ferier – til Berlin, Miami, Dubai og London. Det hørtes selvfølgelig veldig bra ut, men jeg likte verken tanken på å være med disse mennene over lang tid, eller utryggheten ved å ikke være i Norge.

Det er ikke lenge siden Dagbladet skrev om det å være en såkalt sugar baby. I en lengre reportasje ble vi kjent med «Line» som fikk dyre gaver av menn i bytte mot selskap og seksuelle tjenester.

Selv om det å motta materielle gjenstander som vesker, klær og reiser kanskje er den vanligste formen for sugar-dating, er min historie litt annerledes. Jeg er ikke opptatt av dyre luksusgjenstander plukket ut av el-syklende Høyre-velgere. Jeg er opptatt av penger.

Jeg hadde i utgangspunktet aldri tenkt å treffe noen gjennom nettsiden, men etter en stund møtte jeg en mann på 37 år fra Oslo som virket ganske normal. Aldersforskjellen var ikke altfor stor, og han ville komme til hjembyen min en helg for å treffe meg. Vi avtalte dato – en fredag kveld på vinteren i 2015.

Jeg møtte ham på hotellrommet – et helt vanlig rom i mørke fargetoner og tunge gardiner som var trukket for. Han så ekstremt ordinær og ufarlig ut, jobbet innen IT og var mye mer klein og usikker ansikt til ansikt enn han var skriftlig. Jeg tok styringa i samtalen. Han var ikke så enkel å prate med, egentlig ganske kjedelig. Jeg valgte å dra hjem i stedet for å sove der den første natta.

«Jeg kan jo selvfølgelig gå «all inn» og takke ja til alt av reiser og rare henvendelser, men å være sugar baby er kun noe jeg gjør fordi det er en gøy måte å få litt ekstra penger på.

Den andre natta overnattet jeg på hotellrommet hans. Noen tror kanskje at mennene bare vil treffes og ha noen å prate med – at det ikke alltid er sex de vil ha. Min erfaring er at dette ikke stemmer. Mange av mennene er gift, og de har en samtalepartner hjemme. Jeg hadde sex med mannen, men hvis jeg ikke hadde følt for det så ville jeg latt være.

For meg er dette en viktig forskjell mellom prostitusjon og sugar babies. Prostitusjon handler om å inngå en avtale om sex i bytte mot penger, som sugar baby har man sex hvis man har lyst – avtalen går i utgangspunktet bare ut på samvær.

Jeg fikk 2500 kroner i «gave» for å henge med mannen den helga. I ettertid synes jeg det er litt lite, men så jobbet jeg ikke så veldig hardt for det heller. Jeg møtte ham aldri igjen fordi jeg ikke følte noen seksuell tiltrekning – noe som er viktig for meg hvis jeg skal føle meg komfortabel med et slikt forhold.

For noen måneder siden bestemte jeg meg for å logge inn på nettsiden igjen, etter å ha vært borte fra den i nesten et år. Denne gangen pratet jeg med en mann på 50 år, som var gift og hadde to barn. Mannen virket på mange måter mye mer pervers enn den forrige, og skrev som en 16-åring som prøvde å sexte. Han spurte hva jeg syntes om analsex, men klarte seff ikke å skrive det, så han skrev «bakdøra» i stedet. Han sa også konsekvent «plastikk» istedenfor kondom. Han ønsket ikke å være sammen hele helger, ikke engang mange timer. Han hadde full jobb og familie. Det gjorde ham interessant for meg.

Jeg hadde heller ikke noe behov for å bruke lang tid på å være med en mann og late som om jeg syntes han var spennende å prate med.

Dette forholdet handlet mye mer om sex enn noe annet. Noen synes sex er vanskeligere enn å prate, det gjør ikke jeg. Det er noe av det enkleste og mest upersonlige jeg vet om. Det er ikke alle som kan ha slike forhold, spesielt hvis det hovedsakelig er sex som er hovedinteressen for begge parter. Man må ha evnen til å være kynisk. Jeg var med denne mannen i cirka én time og fikk 5000 kroner kontant. Jeg har sjelden følt meg så sterk og smart som jeg gjorde etterpå.Vi kommer nok til å møtes igjen.

Den kjente amerikanske sugar babien Nina Peterson har blant annet uttalt at hvis hun skulle gått tilbake i tid, ville hun stemt imot like rettigheter for menn og kvinner. Hun har sugar daddies som eneste inntekt, er fullstendig avhengig av menn for å leve den livsstilen hun gjør, og oppfordrer døtrene sine til å gjøre det samme som henne. Jeg og Nina Peterson er muligens rake motsetninger når det gjelder det aller meste.

Jeg er feminist, er kun avhengig av meg selv og føler meg da altså helt fri. Dette er kun noe jeg gjør fordi det er en gøy måte å få litt ekstra penger på. Jeg kan jo selvfølgelig gå «all inn» og takke ja til alt av reiser og rare henvendelser, men jeg vil leve mitt eget liv.

En av årsakene til at sugar babies er så tabu handler kanskje om at folk har så mye imot prostitusjon at de skjærer alle tilfeller som handler om sex og penger over én kam. For noen er sex en ekstremt intim greie, for meg er det ikke det på samme måte. Hvis vi nekter å godta at det kan finnes positive aspekter med jobber som involverer sex eller intimitet er det kanskje heller ikke så rart at det blir sett ned på.

Jeg er imot mennesker som blir tvunget inn i slike forhold på grunn av fattigdom, press og menneskehandel. Hvis man tar et bevisst og trygt valg, og man er sikker på seg selv, så er det faktisk ikke noe problem.

Tekst: Anonym (NATT&DAG kjenner forfatterens identitet)

