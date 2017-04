Simen Schikulski fra nedlagte Team Me er så stor i Japan at noen har laget en blogg som heter «The Best Schikulski»

Hver uke spør N&D artister, band og plateselskap vi liker å høre på om hva de liker å høre på.

Hvem? The Hallway

Hvorfor? Simen Schikulski fra nedlagte Team Me gir ut musikk under navnet The Hallway, og har nylig gitt ut singelen «M.J.A.»

Husker du Team Me? Det gjør du sikkert, de var et ganske kjent band og det er ikke så lenge siden de ga seg. Vant en Spellemann og greier, under det som kanskje var storhetstiden til norsk indie. MEN HVA ER INDIE?? I Team Me’s tilfelle var det et fargesprakende uttrykk, indianerpryd og dritmange bandmedlemmer som korer enstavelsesord i enorme refrenger. Et av disse bandmedlemmene var Simen Schikulski.

I 2015, året Team Me ga seg, gikk han solo under navnet The Hallway, og ga ut noen låter eksklusivt i Japan(!). Team Me var nemlig big in Japan. Ifølge dokumentaren Sayonara, Elverum – Team Me i Japan var de så bigge at Simen Schikulski fikk sin egen blogg kalt «The Best Schikulski». Men i 2015 tok det altså slutt, og The Best Schikulski ble til The Hallway. Nå er han klar med en ny singel, «M.J.A.».

Japandroids – North East South West

Skamløst fra Japandroids nyeste plate. Første gang jeg hørte denne låta tenkte jeg «herregud, for en dustete låt». Køntri/vi-er-på-turné/bonfire-låt? Men etter noen gjennomkjøringer synes jeg dette er en av de kuleste låtene fra plata. Gjør seg bra på seine kvelder!



BØRNS – The Emotions

Skal være ærlig og si at jeg ikke skjønner alt det BØRNS driver med, men akkurat denne låta traff meg rett i ryggmargen første gang jeg hørte den. Dæven skjæra for et refreng!!!



Frøder – Closer To Life

Oppdaget denne ved at en eller annen jeg følger på Instagram la ut et live-klipp av denne låta. Det både så og hørtes helt rått ut. Naturligvis ikke samme energien på innspilling, men låter helt gull med bra headset på høyt volum!



The Get Up Kids – Holiday

Nostalgien kommer over meg jevnt og trutt et par ganger hvert år. Sist runde var det The Get Up Kids som fikk seg en del snurringer. Holiday var vel allerede en klassiker når jeg var tenåring, men den holder seg utrolig bra!



Katy Perry – Chained To The Rhythm

Skulle ønske jeg kunne skrive like catchy vers som detta. Si hva du vil. Jeg bryr meg ikke!