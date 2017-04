Stian Barsnes-Simonsen lager «SKAM for næringslivet» – seriøst

Stian Barsnes-Simonsen, hvor ble det av deg i alt mylderet?

Svaret er at han har trampet ut i den hengemyra som er kommunikasjon i det private næringsliv.

Sammen med sine kollegaer i produksjonsselskapet Nordic Screens står han bak satsningen som omtales med det foruroligende kjælenavnet «Næringslivets svar på SKAM».

NHO, Civita, Virke, Spekter, Finans Norge og Norges Rederiforbund forener nemlig sine slimete kapitalistiske krefter i det nye SoMe-stuntet/TV-serien Office-X, ifølge Kampanje.com.

Glem sesong 4 av den ekte SKAM:

I den nye satsningen skal fire unge voksne reise landet rundt og «utforske norsk næringsliv og fremtidens utfordringer», og ikke minst finne ut hva som er «de beste valgene man kan ta for seg selv og Norge fremover».

Publiseringen skal times til sånn rett før valget i høst.

Office-X høres dessverre urovekkende mye ut som et plagiat av SKAM sesong 4, der Sana sykler fra østkanten til vestkanten på en skranglete DBS-sykkel og stopper innom hos små- og mellomstore bedrifter på veien for å spørre om sånt det kan være litt vanskelig å snakke med voksne om: Forelskelse, vennskap, innovasjon, hvordan vi skal sikre velferden vår i årene som kommer og sånn.

Serien er heller ikke direkte ulik første sesong, der Eva forsøker å starte opp en bedrift som driver med droneutleie, men møter store utfordringer når prosjektet hennes ikke får støtte av Innovasjon Norge.

En jury bestående av Johan H. Andresen, Anita K. Traaseth, Eilert Hanoa og Kristin Skogen Lund skal sile ut de 4 mest fleksible, fremoverlente og omstillingsdyktige unge programledertalentene. Endelig utvelgelse tas etter gruppeintervju med statsminister Erna Solberg (!).

Vi får håpe dette ikke er samme jury som har valgt hvem som skal være med i den nyeste sesongen av den ekte SKAM.

Det er noe herlig politisk ukorrekt med beint fram propaganda i 2017, men denne regjeringen har aldri vært kjent for å eie skam. Helt til nå? :P

– I år er det valgår og det er viktig at en tar de unge på alvor og forsøker å kommuniserer komplisert og tungt innhold til de på en måte de forstår, sier Nordic Screens-sjef Nils Ketil Andresen til Kampanje.

Ungdom forstår som kjent kun ting som er satt til SKAM-universet. På skolen lærer de ingenting, til tross for at de møter opp hver dag som følge av Røe Isaksens autoritære fraværsgrense.

Strengt tatt er det ikke så rart at høyresiden føler at de må lage en ny versjon av SKAM for å tekkes unge velgere. Ungdom er jo veldig opptatt av SKAM, og synes det er meget kult når voksne også er det.