Espen Teigen: – Jeg har pult mange ganger

Hvordan har livet ditt forandret seg siden du ble bittelittegrann kjendis?



– Nei, det har ikke forandret seg så veldig mye. Stort sett det samme. Det er noen som kommer bort til meg på byen og sånn. Folk jeg har kranglet med på Twitter som vil diskutere. De er mye mindre aggressive på byen enn de er på Twitter, da.



Du har blitt ganske varm i trøya på Facebook med journalister, kulturfolk og VG-kommentatorer. Det vil si medie- og åndseliten, som du så foraktfullt kaller det.

Er det deilig å endelig være inne i varmen?

– Jeg er ikke inne i varmen. Jeg er bare representant for den ubehøvla høyresiden som ikke klarer å oppføre seg. Det er litt interessant at jeg blir invitert til veldig mange debatter og arrangementer….

Kvotert inn?

– Ja, det føles sånn! Men det er bra. Jeg var på et arrangement av Fritt ord for litt siden, da var det en journalist som sa det at det var veldig greit å ha med meg. Vanligvis pleide det bare å være sirkelonani.

Da er det bedre at du bidrar, så kan dere onanere i KRYSS!

– Ja, det er jo også en måte å se det på.

Apropos kryssonani! Du sluttet på videregående rett før russetiden for å være generalsekretær i FpU. Tror du at du får pult før du dør?

– Hahaha! Så jævlig bra. Jeg har hatt dame siden jeg var 17 og kan bekrefte at jeg har pult ho mange ganger.​

Bevis det! Si noe som bare noen som har hatt sex

kan vite.

– Hva skal jeg si som egner seg på trykk?​

Bare si hvordan det foregår.

– Det har jeg ikke tenkt til å si på trykk.

Hva som skal inn hvor og sånn.

– Det har jeg ikke tenkt til å si på trykk.

Da På Nattbordet i DN ringte, kunne du fortelle Bjørn Gabrielsen at din siste leseopplevelse var en bok som heter Triumph of William McKinley – Why the Election of 1896 Still Matters av Karl Rove. Du er litt av en elitist til FrPer å være!

– Nei, bare glad i USA og amerikansk politikk. Ikke noe elitistisk det.

Hva syntes du om Skavlan på fredag?

– Helt forferdelig.

Var det?

Vi ser ikke på Skavlan.

– Ja, mener du Skavlan på fredag eller Skavlan på fredag?​

Var du på Skavlan på fredag?!

– Nei? Altså, jeg trodde du mente Skavlan som program?

Ja.

– Det er grusomt.

Hvem er det som administrer Facebook-kontoen til Terje Søviknes?

– Det er nok Terje Søviknes, hehe.

Hva synes du om å dele videoer fra Britain First? Bra SoMe-strategi?

– Tror ikke hverken Terje eller noen andre synes det var særlig lurt. Derfor han slettet den og så er vi ferdig med den liksom.

Det som er veldig greit med å slenge ut sånt er at man bare kan slette uten å beklage! Ferdig med den!

– Det er jo veldig typisk da, at media ikke er interessert i innhold, men er veldig interessert i avsender.

Til Journalisten sier du at det ikke spiller noen rolle om samfunnsdebatten foregår i VG eller på Facebook. Spiller det virkelig INGEN rolle om samfunnsdebatten foregår i redigerte medier eller på facebookkontoen til politikere?

– Poenget mitt er ikke at det ikke har noe å si for noen i hele verden, det er at det ikke har noe å si for kvaliteten på den offentlige samtalen. Det er de samme tingene som trender i sosiale medier som i tradisjonelle medier. Stort sett.

Men er det ikke noe kvalitet i å bli utsatt for kritiske spørsmål og ikke kontrollere hele konteksten selv?

– Jo, for all del, men som blant annet Frank Rossavik påpeker i dagens Aftenposten, har de etablerte medienes journalister og kommentatorer utvilsomt en slagside.

Du snakker om dine nye bestevenner?

– Nei, ikke mine bestevenner overhodet. Men Frank har alltid vært en redelig type som slår til alle kanter og ikke teller korsfeil og sånne ting.

Du, la oss snakke litt om denne korssaken. En ting er at Omdal driter seg ut, men etterpå lager dere et meme hvor det står «La Sylvi bære korset».

– Nei, FrP delte det.

Men du er jo en del av FrPs kommunikasjonsapparat.

– Ja.

Var det egentlig noen som ville nekte Sylvi å bære korset?

– Nei, jeg har ikke observert at noen vil nekte Sylvi å bære korset, men jeg legger merke til at det er veldig mange som vil lage mye støy og motiver og angrep på basis av at hun bærer et kors.

Er det ikke bare Omdal da?

– Nei, hun har fått utrolig mye spørsmål om det.

«Utrolig mye spørsmål» høres ut som løgn!

– Nei, det var sak i TV 2, VG laget en sak, Dagbladet laget en sak.

Men i denne korssaken har jo mediene vært grundige og faktasjekket Omdal, det har blitt tydelig etablert at han tok feil. Så kommer det en politisk kampanje fra dere i etterkant, som går ut på å dele bilder med teksten «La Sylvi bære korset». Hva ønsker dere å oppnå med det?

– Det handler om at det må være opp til enhver hvilket kors eller smykke man vil bære.

Og det har aldri noen vært uenig i.

– Poenget er jo at når Sylvi bærer korset handler det om at det er hun som bærer det, ikke at det er et kors. Det er personen Sylvi folk ønsker å angripe og ilegge kyniske motiver. Omdal har gjort det og ikke minst skjedde det i sosiale medier etterpå. Det handler om at det er en behandling av Sylvi som veldig få andre ville blitt utsatt for. Det er en forskjellsbehandling, implisitt at man vil hindre Sylvi å gå med kors.

Dere delte også den taxisaken til Dagbladet om Lan Marie Berg Nguyen fra MDG. Som er et veldig godt eksempel på det du snakker om når du sier at medier har slagsider og lager saker som egentlig er bullshit. Det er en sak hvor hun har tatt taxi 28 ganger på halvannet år, altså antagelig mye mindre enn alle andre. Hvis Facebook er et godt alternativ til tradisjonelle medier, hvorfor bruker du det da til å reprodusere akkurat sånn bullshit som du klager over at tradisjonelle medier skriver?

– Jeg har aldri hevdet at vi driver med journalistikk. Hun er en politiker og vi representerer et politisk syn.

Du skjønner at det er bullshit, men du bruker det likevel?

– Nei, det er ikke bullshit i det hele tatt. Når du er veldig høyt på banen og sier at dieselbiler er forferdelig og at vi helst skal ha bilforbud i Oslo og gjør livet surt for….

Hun har ikke sagt noen av de tingene.

– Hun vil ha bilforbud, er vi enige om det?

Hun vil ha bilfritt sentrum.

– Hva er forskjellen?

Det blir ikke ulovlig å ha en bil i Oslo.

– Hva skal du gjøre med bilen din da, hvis du ikke kan kjøre den?

Du kan kjøre til hytta. Du kan bruke den hvor som helst bortsett fra akkurat innenfor ring 1.

– Hvis du bor innenfor ring 1 da?

Ja, hvis du bor der, som et tusentalls mennesker gjør, så…

– Det er feil tall.

Det er ikke så mange flere.

– Jo.

Ok, det er ikke så mange.

– Mange flere enn tusen.*

Seks tusen da.

– Nå gjetter du bare.

Jeg gjetter, ja.

– Når man har så klare holdninger på det, bør man ha en viss sammenheng mellom liv og lære.

Du stiller til valg. Jeg oppdaget nå at du har laget din egen Facebook-side!

315 likes! Det er ganske patetiske greier i forhold til Sylvi sin.

– Det har sammenheng med at den er ganske ny. Og dessuten har jeg ikke samme name recognition som Sylvi.

En SoMe-rådgiver som ikke klarer å få likes, det er som en frisør som er stygg på håret!

– Nei, altså det er mange grunner til det, men den blir veldig mye større før valget, det kan jeg love deg. For meg er det mye viktigere med hvem som liker siden enn antallet. Jeg er kandidat for Nord-Trøndelag.

Hvor langt tror du at din politiske karriere kommer til å gå? Hvor ser du deg selv om si fem, ti år?

– På stortinget, forhåpentligvis!

Kan du ikke ende opp som minister da?

Kanskje du blir samferdselsminister i regjeringen Fjordman 2?

– Haha! Det er ikke en regjering jeg ville vært i.

Har du tenkt noe på imaget ditt? Du er 24 år gammel, men det ser ut som du er NØYAKTIG 36.

– Hehe! Det er yngste alderen jeg har blitt tillagt, så det tar jeg som et kompliment. Jeg har veldig klare planer for valgkampen, men det kommer jeg ikke til å avsløre i NATT&DAG. Følg med!

Stilen din, da? Du har dresser fra VOLT og så har du lesbiske briller.

– Hahaha!

Hadde du ikke dratt flere unge velgere dersom du la om til sånn NATT&DAG-aktig hipsterstil med for eksempel pappacaps og sjelden Juventus-drakt?

– Jeg vet ikke om caps og Juventus-drakt er det viktigste for våre velgere. Jeg tror de er mer opptatt av andre ting, som innvandringspolitikk og eldreomsorg. Det er klart man må tilpasse stilen sin til det man jobber med. Når du er raddisjournalist kan man gå i rutete skjorte som ikke er av særlig pen bomull og gå med caps, sant? Det kan man ikke i departementet.

Du er kristen. Ville Jesus stemt FrP?

– Jesus er Gud, så han ville ikke være et menneske og derfor ikke ha statsborgerskap og dermed ikke stemmerett ved stortingsvalg.

Arrg! Du er sleip som en ål, Teigen!

– Jada. Dersom han hadde hatt stemmerett, hadde han stemt FrP. Han vil hjelpe flest mulig. Det vil vi også.

Hvordan er det egentlig nå som Per Sandberg tar over, fyller du samme rolle for ham som du gjorde for Sylvi?

– Ganske, men nå sjonglerer han to statsrådposter, så han har veldig mye å gjøre.

Så det er egentlig du som er integreringsminister nå!? Jeg VISSTE det.

– Hehe, nei, det er ikke det. Men jeg kjenner Per godt fra før. Han er nord-trønder som meg.

Hva synes du om at en fyr som er dømt for å skalle ned en asylsøker skal være integreringsminister? Er ikke det ganske fucka?

– Han har gjort opp for det nå. Jeg var tre år da det skjedde. Så…

Det var ikke deg han skalla ned?

– Nei, jeg har aldri vært asylsøker. Jeg tenker at når det er 21 år siden er det på tide å bli ferdig med det. Han har gjort opp for seg og beklaget veldig mye.

Svar fort: Chirag eller Magdi?

– Skidag eller …?

CHIRAG eller MAGDI!

– Hva er det du sier?

Det er de rapperne fra Karpe Diem.

– Aha! Jeg visste ikke at de het det.

Men du kjenner til gruppa?

– Ja.

Hvilken låt liker du best?

– Den eneste jeg husker er den hvite menn som pusher femti. Jeg husker bare at jeg ikke likte den. Jeg kan ikke fordra rap.

* Vi har sjekket disse tallene. I bydelen «Sentrum» bor det ved årsskiftet 1146 mennesker, ifølge kommunens statistikk. I området som omfattes av planene for bilfritt sentrum, bor det 944 personer, ifølge Plan- og bygningsetaten. I tillegg bor det 3375 personer på Tjuvholmen og Aker Brygge, som delvis er bilfritt område allerede. Teigen kommenterer:

– Sist jeg sjekket var det mange som kjørte innom Ring 1 uten å bo der. Løsningen på klima og miljø i Norge er i mine øyne ikke å gjøre livet mest mulig surt for folk med bil.