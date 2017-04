Søndag Summarum: Mamma er sur og målene ER FOR STORE!

Det nærmer seg påske, og hva er vel da bedre enn at det offentlige ordskiftet igjen begynner å vise seg som et stort overfylt påskeegg – det bugner av meninger, sprelske provokasjoner og artige skråblikk!

Men før vi åpner årets egg kan det være greit å huske på én eneste ting: At påskehøytiden først og fremst handler om at Jesus døde på korset, og Jesus var som kjent en brobygger og apropos brobygging, så blir det å gå med nikab som kommunikasjonsrådgiver i Islamsk råd HELT FEIL!!!

Her er forrige ukes riktigste og viktigste saker.

UKAS DERALTSÅ

(Skjermdump: Facebook)

Egentlig ganske mye man kan si om det avmålt ironiske og verdensvante uttrykket «der altså», som her brukes av to forskjellige VG-kommentatorer på Facebook, men vi holder oss til spørsmålet om det er Giæver eller Sjøli som skriver det korrekt: Heter det «der, altså» eller «der altså»? Kjør debatt i kommentarfeltet!

UKAS PORNOFILTER I

Når verden er som i dag er det klart at vi alle føler behov for tidligere tiders stabilitet og absolutt moral. Men det er da helt utrolig fucka at den eldgamle moralens vokter VILKÅRLIG SMÅBARNSMOR er tilbake i manesjen?

Her om dagen gikk hun for eksempel ut mot den hvite døden. Nei, hun mener ikke kokain.

Men også i forrige uke var hun i aksjon, da ikledd den subtile nikaben «TREBARNSMOR SOM IKKE HOLDER KJEFT»:

Og hva er egentlig Mutterns posisjon denne gangen?

(Skjermdump: VG.no)

Armene i kors! En vagt skoleaktig bygning i bakgrunnen! Et selvsikkert, kjærlig og strengt blikk som sier «Mamma følger med». Det er NESTEN så man glemmer at «trebarnsmor» bare er en helt vanlig person og at det derfor ikke er noen som helst spesiell grunn til å høre på hva hun har å si.

Men ok, la oss se om det henger på greip da?

Russelåter? Hemsedalsaken?!

Skal vi liksom bare være med på at disse tilfeldige eksemplene henger sammen? Dette er jo bare vill spekula…

Vi bør ABSOLUTT stenge Pornhub. Men det er jo ikke bare voldtektsporno der ute, er det ikke mest sånn VR-nuru og ekstremt avansert fingring det går i om dagen? Kanskje pornobegrepet ditt er litt utdatert, Mamma?? Og hvorfor akkurat Pornhub, det er jo dødslett å finne porno uansett. Hva vil du egentlig oppnå med dette?

Haha, du vil tvinge folk til å legge igjen kredittkortopplysninger hvis de skal se på porno? Det høres ut som stråååålende politikk, gamla. Dette kommer ALDRI politikerne til å gå med p…

Erna Cecilie Finnes Solberg! Nå SER du å stenge Pornhub innen Mamma har talt til ti!

UKAS PORNOFILTER II

Men vilkårlig småbarnsmor er faktisk ikke alene om dette. KrF-politiker Kjell Ingolf Ropstad startet nemlig valgkampen for alvor forrige uke:

(Skjermdump: Twitter)

Kjapt bildesøk på kjerneverdier. Så skriver du litt feil, feks ass 2 mouth… Passer ikke for barn!

KrF googler fisting og Senterpartiet er basically nazister igjen. Kjenner at dette blir et GODT valgår.

UKAS PR-VIRKSOMHET

Flere og flere unge får som kjent livene sine ødelagt av (å gå inn i) PR-bransjen, men at Politiet skal slenge seg på også?

(Skjermdump: NRK.no)

Follo-politiet pågrep 56 ungdommer i klasse- og barnerom «for å skape oppmerksomhet rundt narkoproblemer i området», og gjett om det funka! Innslag på NRK Østlandssendingen og greier! Hva med litt lol twitter-poesi om narkoproblemene også, så har man løst problemet for godt!

Det blir vel siste gangen disse 17-åringene gjør noe kriminelt. Ingenting er som å bli arrestert for å få deg rett inn på jussen. Viktig å få satt kidsa i fengsel før de ødelegger livene sine med mindre mengder hasj!

De kan for eksempel bli arrestert og få ting på rullebladet!

UKAS KLASSEFORSONING

Dagbladet Debatt startet forrige uke litt… rart?

Vi skal ikke gå dette i sømmene – som Dagbladet burde begynne å gjøre før de publiserer kronikker av veldig unge og altfor ivrige AUF-ere – men hopper rett til konklusjonen:

(Skjermdump: Dagbladet.no)

*Super Mario-stemme* It’s-a something!

It shouldn’t have been, men en som leste kronikken var Jonas Gahr Støre, som ble inspirert til å finne på sitt eget engelske uttrykk:

(Skjermdump: Aftenposten.no)

*Frysninger*

UKAS OFFER PÅ LIKESTILLINGENS ALTER

Vi pleier vanligvis ikke ta med Si;D i denne spalten, siden skribentene, i motsetning til resten av kronikk-Norge, har en unnskyldning for å skrive sprø ting i avisen (de er barn). Men noen ganger er det sånn at det er de yngste eller sprøeste skribentene som virkelig treffer blink med meningene sine. Og dette her er så on point at vi ser oss nødt til å gjøre et aldersgrenseunntak:

(Skjermdump: Aftenposten.no)

Dette er alt småbarnsmoren som hater porno ikke er: Det er beskjedent og konkret. Rolle (keeper) og posisjon (for store mål) henger på greip. Og argumentasjonen er bunnsolid:

At dette ikke avstedkommer en større debatt er faktisk rystende. Det er da ingen gode argumenter for at 13 år gamle jenter skal spille på 11er-mål?

Tiltredes!!

(Mulig forbehold: Avventer en like velargumentert kronikk fra en spiss som eventuelt synes målene er for små.)

UKAS EX.PHIL.

(Skjermdump: VG.no)

Ses igjen til uka, kalde jævler!