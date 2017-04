Uken som gikk har vært preget av viktige internasjonale begivenheter. Det har vært protester i Venezuela, terrorangrep på Champs-Élysées, og i Tyrkia fikk president Erdogan støtten han trengte for gjøre Tyrkia om til et diktatur. Theresa May utlyste nyvalg i Storbritannia, Emmanuel Macron og Marine Le Pen gikk videre til andre runde i det franske presidentvalget… Puh! Det er slitsomt med så mye å følge med på. og vanskelig å ta stilling.

Heldigvis har vi våre egne nyheter her hjemme på Nissebjerget! Som denne:

Og denne:

Vi har også våre egne kommentatorer som ikke er fremmede for å lodde stemninga litt ekstra når det drar seg til i Utlandet:

Det er ikke det at vi ikke følger med på alt som skjer. Det er bare det at vi foretrekker å lage våre egne analyser og tolkninger, fremfor å lese det andre med mer peiling skriver.

Vi har også våre egne, viktige nyheter som dekkes av mange ulike medier, med mange ulike vinklinger på samme tid:

Det er som de sier: Eplet faller ikke langt fra stanga. Når en norsk Gøril får internasjonal oppmerksomhet betyr det samtidig at der ute et sted finnes også en norsk by som fortjener kred for å ha fostret henne opp:

Yes! HELT surrealistisk!! Btw husk at poledance ikke har NOEN TING med sex å gjøre. Det er en sport på lik linje med golf og håndball ;-)

Det var ikke bare Gøril som fikk smake medienes vinklinger denne uka. Også Magnhild havnet i spotlight’n:

… og serverte et par legendariske unnskyldninger etter å ha blitt tatt med 103 km/t i 80-sona.

Skjønner! Så lenge du sikret at veien var tørr og fin, og så lenge det var datteren din du skulle kjøre gir det jo mening når du forklarer hva du tenkte. Er bare å gi gass!

Stemmer! De idiotene som sitter på kontor hele dagen skjønner faens ingenting av hvordan det er å miste lappen. Og dessuten har Senterpartiet gjort det bra på målingene i det siste, så da er det vel uansett mulig å få klemt inn noe distriktspolitisk propaganda om behovsprøvd førerkortbeslag. Det personlige er politisk, som vi sier! Leve agrarpopulismen!

UKAS SKILDRING

WOW! Journalisten (Vidar Kvalshaug, en mann selvfølgelig) flesker til med beskrivelsen «en hals av afrikansk høyde» for å forklare leserne hvordan Anette Trettebergstuen ser ut. Er det i det hele tatt lov?

UKAS DÉJÀ VU

Er vel ikke kjempelenge siden sist nøyaktig samme ignorante og lemfeldige forhold til fakta førte til at NRK omtalte det noen hadde beskrevet som at det fantes omlag «100 personer tilknyttet gjengmiljø i Oslo» og byttet sitatet ut med at det fates «100 gjenger i Oslo».

Vi begynner å bli vant til denne runddansen nå, som går ut på NRK fremsetter oppsiktsvekkende påstander i egenproduserte reportasjer og dokumentarer, for så å gjespe, mens de «legger seg flate» og beklager etterpå. Bedre å be om tilgivelse enn å bare sjekke fakta, som vi ser!

UKAS STRYKKARAKTER

Jepp, ALT er feil.

UKAS SEXY HØYTID

Boblere: Pinse BABY, pinsefjellet, pinseshower, ut på byen i pinsa, TYNN OG TRENDY i pinsa er ikke akkurat feil.

UKAS SKRIFTEMÅL

Det eneste Håkon Gundersen i Morgenbladet vet er at han vil ligge med en dame fra reformasjonen :-)

Apropos Morgenbladet, Etikeren var solid denne uka da?

Spoiler: Svaret til Etikeren munner ut i en hyllest av reklame!

UKAS FOODIE

Flere enn oss som får gåsehud av disse mektige litterære betraktnignene? (Flere enn oss som leste «penisrøyk»?)

Uansett, det var ukas mest potente saker fra Jantekongen og Nissemor.

Ha en fin uke, ikke glem å stemme i runde 2 av det franske presidentvalget den 7.mai! Husk at akkurat DIN stemme kan avgjøre ;-)