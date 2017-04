Spilleliste: Ikke gå glipp av denne ukas beste låter, ditt naut!

Hver uke legger N&Ds musikkredaksjon til 10 nye låter i vår Best Akkurat Nå-liste på Spotify, og de 10 eldste forsvinner ut. Trykk på det lille kalendertegnet (desktop!) eller den lille trappa heeeelt øverst om du er på mobil, så kan du sortere det sånn at du får opp det vi har lagt inn sist først.

Under er litt om noen utvalgte utvalgte – flere i lista!

Snow Boyz – Billig Jeans

Snow Boyz har aldri på seg billig jeans. Michael Jacksons Billie Jeans … skjønner? Ikke akkurat tidenes ordspill, men ingen har gjort det før, så det skal de ha, Snow Boyza. Pluss: Linni <3

Store P – Forelsket i Meg Sjøl

Akkurat som alle andre rappere som elsker å rappe om hvor rå de er, er også Store P forelsket i seg selv. Men bare Store P gjør øvelsen om til selvhjelpsklisjéer: Du e så flink mann du får det til. Denne funker kanskje også foran speilet før du skal på byen: Stemmene i hodene mitt sier: du stråler i kveld, baby

Angelo Reira – Kirikou

En ny uke, en ny bergens(t)rapper: Angelo Reira digger japansk anime og er, ifølge Mats Dawg, den trutheste uglen.

Sandra Kolstad feat. Miss Tati – Mango Corner

Vi vet ikke hva mango corner betyr, men vi vet at mango er den beste frukten, og at et samarbeid mellom Sandra Kolstad og fremadstormende Miss Tati funker BRA.

Victoria Monet – Ready

Man blir ikke r&b-stjerne hvis ingen begynner å kalle deg det, så derfor gjør vi det her og nå: Victoria Monet er en stjerne. Vi vet ikke om hun er i slekt med maleren Claude Monet, og vi vet ærlig talt ikke hvem av dem som i så fall burde være mest stolt.

Future Islands – Beauty of the Road

Future Islands er et band, men egentlig er det riktigere å si at det er en stemme, med noen andre folk som står i bakgrunnen og lager noen lyder. For en utrolig stemme det er, det der. Stemmen til Samuel T. Herring er altoppslukende, den er alt. Det er ingenting den ikke er.