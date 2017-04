Spilleliste: Hester V75, Sigrid, Ezzari, Perfume Genius++++

Hver uke legger N&Ds musikkredaksjon til 10 nye låter i vår Best Akkurat Nå-liste på Spotify , og de 10 eldste forsvinner ut. Trykk på det lille kalendertegnet (desktop!) eller den lille trappa heeeelt øverst om du er på mobil, så kan du sortere det sånn at du får opp det vi har lagt inn sist først.

Under er litt om noen utvalgte utvalgte – flere i lista!

Hester V75 – Baby ta meg

Norges beste boyband går fra å høres ut som soft hiphop til å høres ut som soft K-pop! Hadde vi ikke VISST at disse gutta var fra Bergen, hadde vi trodd det var en gjeng koreanere som hadde lært seg bergensdialekt.

Lekende Lett – Bli hos meg

Da vi så tittelen «Bli hos meg» turte vi nesten ikke å håpe at vi hadde å gjøre med en cover av Dinas gamle klassiker fra 2003. Like greit, fordi det var det ikke heller. Men en låt som høres ut som Vilde Tuv som lager hiphop er MINST like bra!

612 – 612 for alltid

612 er landets mest lillebror-aktige rapgruppe, og selv om alle lillebrødre til slutt blir store, er vi glad for at 612 er 612 for alltid <3

Ezzari – Ikke noe press

Ezzari går siste år på vgs, det er det ingen tvil om: «Jeg vet det er press, og de vet det er press, men de sier det er ikke no press». Så lett kan det sies :)

Perfume Genius – Go Ahead

Utlandets svar på Nils Bech ga oss den strålende «Slip Away» for en måned siden, og med «Go Ahead» blir ikke forventningene til albumet som kommer straks noe lavere!