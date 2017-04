6 lettvinte måter å tjene penger på i påsken hvis du ikke har hytte til 4 mill

«Frister det å droppe den årlige hytteturen til fordel for båtpuss og bypåske i år?» spør Aftenposten i saken «Dette kan du tjene mye penger på i påsken». Kult, det, hvis du har hytte å droppe og båt å pusse og by å bo i! Så hvis man trenger ekstra penger kan man LEIE UT HYTTA mens man PUSSER BÅTEN!:) TAKK, Aftenposten:)))

– For en vinterferieuke har jeg tatt 14.000 kroner i betaling, mens i påsken kan man få opp mot 26.000 kroner for en ukes tid. Da sitter man igjen med et godt overskudd, sier en av kildene til Aftenposten.

*gnir seg i hendene*

Godt at noen tar ansvar og lager en hendig liten sak om hvordan du kan tjene ekstra penger i påskeferien. Synd at det bare er Aftenpostens kjerneleser som fortsatt abonnerer på papiravisa som har mulighet til å gjøre det.

Men hva med NATT&DAGs lesere? Vi har gjort noen leserundersøkelser, og her er noen råd for deg som har har mindset som Millennial-middelklasse, men lommebok som uteksaminert masterstudent i sosiologi.

Lag en miljøvennlig og revolusjonerende Kickstarter-idé



Dersom du har lest litt for mange sci-fi-romaner og har et brennende ønske om å hjelpe barn i Afrika trenger du bare en lavbudsjetts futuristisk animasjon og litt slurvete overslagsregning for å håve inn penger på Kickstarter. Resirkulerbare veier av plastikk og solcellepanel, vifter som gjør luft om til vann, Hyperloop, amfibie-rullestol og håndledd-turbin så du kan lade iPhonen mens du ser din favorittjente kringkaste/underkaste seg på Pornhub. Forslag: organisk pose man kan holde foran munnen og puste inn i, så kroppen slipper ut null CO2. Bonus: lanser det som en ungdomsbedrift så den håpløse ideen din høster desto mer kred.

Lyv om hvorfor akkurat DU fortjener alle de 100.000 flaskene med Coop julebrus



Her kan du bruke kreativiteten du ikke har råd til å la løpe løpsk på Westerdals. Den julebrusavhengige moren din har kanskje kreft. Du vil arrangere forsinket julefest for Syriske flyktninger som ennå ikke har opplevd den hvite høytiden. Du vil fylle et badebasseng med brusen og lage en inspirerende viral video der du svømmer rundt i den røde brusen. Etter søknaden din er innvilget, hell ut brusen og pant flaskene.

Bli account manager hos Academic Work

Pyramidespill



Dette er faktisk ikke spøk, det er en god mulighet til å tjene til påskens forbruk av halal påskeegg m/palmeolje. Hvis du bare tar deg ti min til å høre meg prate med sirkelpust om en ekkel energidrikk kommer du til å kjøre inn i nyåret i en splitter ny BMW. Serr, det er bare å verve tre kompiser, så har du den første bonusen inne. Og nei gutta, dette er IKKE pyramidespill, det er multi level marketing.

LES OGSÅ: Det lovlige pyramidespillet

Stjel lunsjpengene til disse menneskene

Gjør åpenhet om psykiske lidelser til en religion

Gud er død og Einar Gerhardsen har for lengst lagt siste hånd på verket kalt “Norge”. Eivind Trædal har satt en stopper for oljegullalderen, det begynner å bli en stund siden 22. juli, og Beat for Beat er tatt av luften. Hva skal vi samle oss rundt? Depresjon, så klart. Alle mentale lidelser er velkomne, men det er depresjon og angst som skaper størst fellesskap. Det å ikke orke å stå opp om morgenen. Det å være litt engstelig før man går inn på en fest der du ikke kjenner så mange. Les en biografi om L. Ron Hubbard, skriv en haug selvhjelpsbøker der leksjonen er at Offenheit macht frei, at taushet er haram og blottlegging er jihad. Promoter med en hashtag, arranger paneldebatter og foredrag (vekkelsesmøter).

Bli professional juice manager hos Joe & The Juice